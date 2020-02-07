Cariacica abre vaga para quem tem nível fundamental incompleto

Prefeitura vai contratar profissional para operar retroescavadeira Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível fundamental. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.

Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP) e vão assinar contrato temporário. A remuneração é de R$ 1.045, para carga horária de 40 horas semanais.

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As oportunidades são para os cargos de operador de máquinas com atuação em pá carregadeira e retroescavadeira.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.cariacica.es.gov.br , a partir das 14h do dia 10 de fevereiro até as 23h59 de 14 de fevereiro.

Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos. O processo seletivo terá a validade de 12 meses.

OS CARGOS OPERADOR DE MÁQUINAS

Área de atuação: Pá carregadeira

Vaga: 1

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.045

Requisito: Ensino fundamental  séries iniciais acrescido da habilitação nas categorias C,

D ou E. OPERADOR DE MÁQUINAS

Área de atuação: Retroescavadeira

Vaga: 1

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 1.045

Requisitos: Ensino fundamental  séries iniciais acrescido da habilitação nas categorias C, D ou E