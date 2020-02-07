Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Cariacica abre vaga para quem tem nível fundamental incompleto
Temporários

Cariacica abre vaga para quem tem nível fundamental incompleto

Remuneração do cargo é de R$ 1.045; inscrições podem ser feitas a partir do dia 10 de fevereiro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 15:15
Prefeitura vai contratar profissional para operar retroescavadeira Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível fundamental. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. 
Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP) e vão assinar contrato temporário. A remuneração é de R$ 1.045, para carga horária de 40 horas semanais. 

Veja Também

37 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33 mil

As oportunidades são para os cargos de operador de máquinas com atuação em pá carregadeira e retroescavadeira.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.cariacica.es.gov.br, a partir das 14h do dia 10 de fevereiro até as 23h59 de 14 de fevereiro.
Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos. O processo seletivo terá a validade de 12 meses. 
  • OS CARGOS
OPERADOR DE MÁQUINAS 
  • Área de atuação: Pá carregadeira
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.045 
  • Requisito: Ensino fundamental  séries iniciais acrescido da habilitação nas categorias C,
  • D ou E.
OPERADOR DE MÁQUINAS
  • Área de atuação: Retroescavadeira
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração: R$ 1.045 
  • Requisitos: Ensino fundamental  séries iniciais acrescido da habilitação nas categorias C, D ou E

Veja Também

Prefeitura de Cariacica abre concurso com 50 vagas para guarda municipal

> Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados