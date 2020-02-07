Cariacica abre vaga para quem tem nível fundamental incompleto

A Prefeitura de Cariacica vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de nível fundamental. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.
Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP) e vão assinar contrato temporário. A remuneração é de R$ 1.045, para carga horária de 40 horas semanais.
As oportunidades são para os cargos de operador de máquinas com atuação em pá carregadeira e retroescavadeira.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.cariacica.es.gov.br, a partir das 14h do dia 10 de fevereiro até as 23h59 de 14 de fevereiro.
Os candidatos serão avaliados por meio de avaliação de títulos. O processo seletivo terá a validade de 12 meses.
- OS CARGOS
- Área de atuação: Pá carregadeira
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.045
- Requisito: Ensino fundamental séries iniciais acrescido da habilitação nas categorias C,
- D ou E.
- Área de atuação: Retroescavadeira
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.045
- Requisitos: Ensino fundamental séries iniciais acrescido da habilitação nas categorias C, D ou E