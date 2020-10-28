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101 vagas

Termina nesta quarta inscrição para concurso da Prefeitura de Guarapari

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior; provas objetivas serão aplicadas no dia 6 de dezembro

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 13:11
Fachada da Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari vai contar com um reforço de novos servidores efetivos Crédito: Prefeitura de Guarapari
Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Guarapari têm até as 23h59 desta quarta-feira (28) para se inscrever, no site Gualimp. A taxa de inscrição é de R$ 60 e podem ser paga até 30 de outubro.
A oferta é de 101 vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Os aprovados vão trabalhar em regime de 20 a 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.045,00 a R$ 4.755,73. Para o cargo de médico, o salário é de R$ 3.487,56, acrescido de gratificação no valor de R$ 2.700,00.
A seleção contará com provas objetivas, que devem ser aplicadas no dia 6 de dezembro de 2020. Os candidatos aos cargos de nível superior serão submetidos ainda à avaliação de títulos. Para a função de salva-vida, haverá teste de aptidão física.
O prazo de validade deste Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação, por igual período.

CONFIRA OS CARGOS

  • NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
  • Atendente de consultório (2)
  • Salva-vidas (5)
  • Agente comunitário de saúde (2)
  • Agente de combate às endemias (2)
  • Auxiliar de serviço escolar (10)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)

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  • NÍVEL MÉDIO COMPLETO
  • Fiscal do meio ambiente (2)
  • Fiscal de defesa do consumidor (1)
  • Agente municipal de trânsito e transporte (6)
  • Fiscal de obras privadas (2)
  • Fiscal de postura e serviços (6)
  • Fiscal de vigilância sanitária (2)
  • Motorista -padrão C (3)
  • Operador de sistema de videomonitoramento (2)
  • Técnico em imobilização ortopédica (1)
  • Assistente administrativo (4)
  • Almoxarife (1)
  • NÍVEL TÉCNICO COMPLETO
  • Técnico em enfermagem (10)
  • NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
  • Médico clínico geral (12)
  • Médico ortopedista (1)
  • Médico infectologista (1)
  • Médico psiquiatra (2)
  • Médico cardiologista (1)
  • Médico ginecologista (2)
  • Médico pediatra (6)
  • Médico do Trabalho (1)
  • Contador (1)
  • Fiscal de renda (1)
  • Auditor (1)
  • Arquiteto (1)
  • Engenheiro civil (1)
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Enfermeiro (5)
  • Turismólogo
  • Fisioterapeuta (1)
  • Médico veterinário (1)
  • Biólogo

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