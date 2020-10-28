Termina nesta quarta inscrição para concurso da Prefeitura de Guarapari

Prefeitura de Guarapari vai contar com um reforço de novos servidores efetivos Crédito: Prefeitura de Guarapari

A oferta é de 101 vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Os aprovados vão trabalhar em regime de 20 a 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.045,00 a R$ 4.755,73. Para o cargo de médico, o salário é de R$ 3.487,56, acrescido de gratificação no valor de R$ 2.700,00.

A seleção contará com provas objetivas, que devem ser aplicadas no dia 6 de dezembro de 2020. Os candidatos aos cargos de nível superior serão submetidos ainda à avaliação de títulos. Para a função de salva-vida, haverá teste de aptidão física.

O prazo de validade deste Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação, por igual período.

CONFIRA OS CARGOS

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Atendente de consultório (2)

Salva-vidas (5)

Agente comunitário de saúde (2)

Agente de combate às endemias (2)

Auxiliar de serviço escolar (10)

Auxiliar de serviços gerais (2)

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

Fiscal do meio ambiente (2)

Fiscal de defesa do consumidor (1)

Agente municipal de trânsito e transporte (6)

Fiscal de obras privadas (2)

Fiscal de postura e serviços (6)

Fiscal de vigilância sanitária (2)

Motorista -padrão C (3)

Operador de sistema de videomonitoramento (2)

Técnico em imobilização ortopédica (1)

Assistente administrativo (4)

Almoxarife (1)

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO

Técnico em enfermagem (10)