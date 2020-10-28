Termina nesta quarta inscrição para concurso da Prefeitura de Guarapari

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Guarapari têm até as 23h59 desta quarta-feira (28) para se inscrever, no site Gualimp. A taxa de inscrição é de R$ 60 e podem ser paga até 30 de outubro.
A oferta é de 101 vagas, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. Os aprovados vão trabalhar em regime de 20 a 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.045,00 a R$ 4.755,73. Para o cargo de médico, o salário é de R$ 3.487,56, acrescido de gratificação no valor de R$ 2.700,00.
A seleção contará com provas objetivas, que devem ser aplicadas no dia 6 de dezembro de 2020. Os candidatos aos cargos de nível superior serão submetidos ainda à avaliação de títulos. Para a função de salva-vida, haverá teste de aptidão física.
O prazo de validade deste Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de homologação, com possibilidade de prorrogação, por igual período.
CONFIRA OS CARGOS
- NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
- Atendente de consultório (2)
- Salva-vidas (5)
- Agente comunitário de saúde (2)
- Agente de combate às endemias (2)
- Auxiliar de serviço escolar (10)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- NÍVEL MÉDIO COMPLETO
- Fiscal do meio ambiente (2)
- Fiscal de defesa do consumidor (1)
- Agente municipal de trânsito e transporte (6)
- Fiscal de obras privadas (2)
- Fiscal de postura e serviços (6)
- Fiscal de vigilância sanitária (2)
- Motorista -padrão C (3)
- Operador de sistema de videomonitoramento (2)
- Técnico em imobilização ortopédica (1)
- Assistente administrativo (4)
- Almoxarife (1)
- NÍVEL TÉCNICO COMPLETO
- Técnico em enfermagem (10)
- NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
- Médico clínico geral (12)
- Médico ortopedista (1)
- Médico infectologista (1)
- Médico psiquiatra (2)
- Médico cardiologista (1)
- Médico ginecologista (2)
- Médico pediatra (6)
- Médico do Trabalho (1)
- Contador (1)
- Fiscal de renda (1)
- Auditor (1)
- Arquiteto (1)
- Engenheiro civil (1)
- Engenheiro de segurança do trabalho
- Enfermeiro (5)
- Turismólogo
- Fisioterapeuta (1)
- Médico veterinário (1)
- Biólogo