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Seleção suspensa

Censo 2020: IBGE devolve taxa de inscrição nas agências do BB

Prazo para retirada do dinheiro vai até sexta-feira. Entenda como receber o pagamento e não perder o seu direito

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 12:52
IBGE
Seleção para trabalhar no Censo 2020 foi cancelada em março Crédito: Arquivo | A Gazeta
Os candidatos inscritos no processo seletivo simplificado do Censo 2020 do Instituto Brasileiro de Geografias e Estatística (IBGE) que não solicitaram ou não receberam o valor pago na taxa de inscrição devem ir até uma agência do Banco do Brasil para fazer o saque do dinheiro. O prazo vai até sexta-feira (30)
A devolução será feita por ordem bancária associada ao nome e ao CPF do candidato  ou seja, somente o próprio candidato poderá sacar o valor, mediante apresentação de documento oficial de identidade ou CPF.
Se houver inconsistência no documento junto à Receita Federal, o saque pode não ser efetuado, assim como no caso de cancelamento por óbito.
A devolução da taxa de participação vem ocorrendo desde o início de maio. Os candidatos foram convocados para receber o dinheiro por meio de várias plataformas de comunicação do IBGE. Até o momento, cerca de 40 mil pessoas não resgataram a taxa na primeira etapa de restituição.
O processo seletivo simplificado do IBGE foi cancelado em março, por conta da pandemia do novo coronavírus. Aa oportunidades foram para os cargos de agente censitário municipal (ACM), agente censitário supervisor (ACS) e recenseador.
Desde o dia 12 de maio, começaram a ser restituídos R$ 2.823.775,95 referentes a 100.735 inscrições pagas. As taxas foram de R$ 35,80 para concorrer a funções de nível médio (ACM e ACS) e de R$ 23,61 para disputar as vagas de ensino fundamental (recenseador).
As ordens bancárias ficarão disponíveis para saque somente até sexta-feira, dia 30. Depois deste período, os valores retornarão ao IBGE, ficando indisponíveis para saque até que os valores sejam reprocessados. O prazo para saque é um procedimento interno definido pelo Banco do Brasil. Os valores serão devolvidos apenas por meio de saque, portanto não haverá outra forma de devolução durante o período informado.
Os canais de atendimento do IBGE, através do telefone 0800 721 8181 e do e-mail [email protected], continuam à disposição dos interessados para mais informações e esclarecimentos.

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