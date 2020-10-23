Prefeitura da Serra abre 92 vagas para guarda-vidas

Guarda-vidas vão atuar em praia como a de Manguinhos Crédito: Vitor Jubini

A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 92 guarda-vidas temporários. Os profissionais vão atuar nas praias, lagoas e piscinas do município durante o verão. A previsão é de que o trabalho comece no dia 15 de dezembro.

Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o ensino médio completo e o curso de formação de guarda-vidas oferecido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

A remuneração é de R$ 1.248, mais R$ 350 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais em regime de escala de trabalho (12x36).