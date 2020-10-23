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Prefeitura da Serra abre 92 vagas para guarda-vidas

Aprovados irão atuar em praias, lagoas e piscinas do município durante o verão; inscrições poderão ser feitas de 26 a 29 de outubro

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 16:10
Data: 03/04/2020 - ES - Serra - Pandemia coronav?rus - Movimento na Praia de Manguinhos - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Guarda-vidas vão atuar em praia como a de Manguinhos Crédito: Vitor Jubini
A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 92 guarda-vidas temporários. Os profissionais vão atuar nas praias, lagoas e piscinas do município durante o verão. A previsão é de que o trabalho comece no dia 15 de dezembro.
Além das oportunidades iniciais, haverá a formação de cadastro de reserva. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o ensino médio completo e o curso de formação de guarda-vidas oferecido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
A remuneração é de R$ 1.248, mais R$ 350 de auxílio-alimentação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais em regime de escala de trabalho (12x36).
Os interessados podem se inscrever no período de 26 a 29 de outubro de 2020, na Secretaria de Defesa Social, localizada na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe, no Pró-Cidadão.

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