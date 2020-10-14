Prefeitura de Fundão abre seleção para contratar guarda-vidas

Guarda-vidas vão atuar durante o verão Crédito: Imagens obtidas pela TV Gazeta

Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo simplificado para contratar guarda-vidas. A remuneração é de R$ 1.100, além de vale transporte e ticket-alimentação. A jornada de trabalho é de 200 horas mensais, em regime de escala.

De acordo com o edital, os profissionais estarão escalados em todos os finais de semana, feriados e pontos facultativos, enquanto vigorar o contrato de trabalho. A seleção visa formar cadastro de reserva e os contratos terão vigência de 1º de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.

Para participar da seleção, é necessário ter o ensino fundamental completo, comprovar a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos. Somente poderão participar do certame os candidatos que realizaram a revalidação dos certificados de formação de guarda-vidas de 2019.

Os interessados poderão se inscrever nos dias 28 e 29 de outubro de 2020, na Sub Prefeitura Municipal de Praia Grande, que fica na rodovia ES 010, número 64. O atendimento é das 9h às 15 horas.

O processo seletivo contará com duas etapas: avaliação de títulos e Teste de Aptidão Física (TAF) aplicada pelo Corpo de Bombeiros. As duas fases são eliminatórias.