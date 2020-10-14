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Prefeitura de Fundão abre seleção para contratar guarda-vidas

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental; interessados devem se inscrever nos dias 28 e 29 de outubro, na Sub Prefeitura, que fica em Praia Grande

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 16:33
Homem quebra letreiro de praia em Fundão
Guarda-vidas vão atuar durante o verão Crédito: Imagens obtidas pela TV Gazeta
Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo simplificado para contratar guarda-vidas. A remuneração é de R$ 1.100, além de vale transporte e ticket-alimentação. A jornada de trabalho é de 200 horas mensais, em regime de escala.
De acordo com o edital, os profissionais estarão escalados em todos os finais de semana, feriados e pontos facultativos, enquanto vigorar o contrato de trabalho. A seleção visa formar cadastro de reserva e os contratos terão vigência de 1º de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.
Para participar da seleção, é necessário ter o ensino fundamental completo, comprovar a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos. Somente poderão participar do certame os candidatos que realizaram a revalidação dos certificados de formação de guarda-vidas de 2019.
Os interessados poderão se inscrever nos dias 28 e 29 de outubro de 2020, na Sub Prefeitura Municipal de Praia Grande, que fica na rodovia ES 010, número 64. O atendimento é das 9h às 15 horas.
O processo seletivo contará com duas etapas: avaliação de títulos e Teste de Aptidão Física (TAF) aplicada pelo Corpo de Bombeiros. As duas fases são eliminatórias.
São atribuições dos guarda-vidas a fiscalização/orientação no uso de equipamentos de esportes náuticos; vigilância e salvamento na orla marítima do município, observando banhistas para prevenir afogamentos e salvar vidas; orientar e prestar informações gerais ao turistas e banhistas; participar de reuniões, cursos de capacitação e elaboração de relatórios; e responsabilizar-se pelo controle e utilização de equipamentos (EPIs) e materiais colocados à sua disposição.

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