22 concursos públicos abertos com salários de até R$ 13 mil

Pelo menos 22 concursos públicos estão com com inscrições abertas e reúnem milhares de de vagas em todo o país. Há oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade e para funções efetivas e temporárias.
Os salários podem chegar a R$ 13,6 mil no Instituto de Gestão e Humanização de Goiás. A seleção vai preencher cadastro de reserva e os interessados podem se inscrever até 13 de dezembro.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 101 vagas efetivas. O prazo para se inscrever vai até 28 de outubro e o salário pode chegar a R$ 4.755.
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai contratar profissionais de nível superior com salário de R$ 5.416,56. A oferta é de oito vagas para agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos, além da formação de cadastro de reserva. Os contratados receberão ainda auxílio alimentação de R$ 300. Os profissionais precisam ter formação em engenharia.
Ainda no Estado, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com oportunidades abertas em dois campi, São Mateus e Vitória. Todas as chances são para professor substituto.
Já o governo federal divulgou edital para contratar 39 profissionais temporários no Ministério da Economia. Os selecionados precisam ter curso superior em Direito e Arquivologia. A atuação será em Brasília.