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39 vagas

Ministério da Economia abre seleção com salário de R$ 6,1 mil

Inscrições poderão ser feitas de 14 a 19 de outubro; selecionados, que precisam ter nível superior em direito e arquivologia, vão trabalhar em Brasília

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 12:26
Ministério da Economia
Ministério da Economia vai selecionar profissionais de nível superior Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Ministério da Economia publicou nesta sexta-feira (9) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 39 profissionais de nível superior. As vagas são para graduados em direito (37) e arquivologia (2), com salário de R$ 6.130. A carga horária é de 40 horas semanais.
Os candidatos devem experiência profissional superior a três anos em organizações públicas ou privadas na área de atuação. ou título de pós-graduação, mestrado ou doutorado.
Os selecionados vão atuar em Brasília, na Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT). Os contratos terão validade até 1º de dezembro de 2022.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 14 de outubro até as 18 horas de 19 de outubro de 2020, no site www.cebraspe.org.br. A taxa de participação é de R$ 100.
Os candidatos serão submetidos à provas objetivas e de títulos. O primeiro exame está previsto para o dia 8 de novembro, em Brasília e terá três horas e meia de duração. Os exames contarão com 120 questões, no modelo certo e errado.

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