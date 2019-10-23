Obra para tirar sal da água do mar vai abrir 220 vagas no ES

A ArcelorMittal Tubarão já escolheu a empresa que fará a planta de dessalinização de água do mar no Espírito Santo e que vai abrir 220 vagas de emprego durante as obras. A companhia já solicitou as licenças ambientais para fazer o novo negócio e aguarda a liberação das autorizações.
A construção do empreendimento, que será tocada pela empresa americana Fluence Corporate, deve começar no início de 2020 e concluir em 2020. A empreiteira dará preferência a mão de obra local e o processo seletivo será feito via Sine.
O projeto de dessalinização rendeu à empresa o prêmio Projeto Inovador, entregue no Congresso IDA International Desalination Association, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A planta de tratamento em grande escala da produtora de aço capixaba tem a intenção de garantir a água em eventuais cenários de escassez hídrica no futuro.
De acordo com o gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, João Bosco Reis da Silva, o projeto também dará oportunidade ao Espírito Santo de aprender mais sobre esse tipo de tecnologia. Desenvolveremos parcerias com várias instituições do meio acadêmico, que poderão vir a conhecer e estudar o funcionamento e operação deste tipo de sistema, fomentando o desenvolvimento de mão de obra capixaba especializada nesta área, que é totalmente inovadora, comenta.