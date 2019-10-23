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Oportunidade

Obra para tirar sal da água do mar vai abrir 220 vagas no ES

Oportunidades serão para construção da planta de dessalinização da ArcelorMittal Tubarão. Projeto ganhou prêmio de inovação. Contratação será via Sine

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 18:39
Vista da planta industrial da ArcelorMittal Tubarão. Empreendimento vai receber planta de dessalinização Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
ArcelorMittal Tubarão já escolheu a empresa que fará a planta de dessalinização de água do mar no Espírito Santo e que vai abrir 220 vagas de emprego durante as obras.  A companhia já solicitou as licenças ambientais para fazer o novo negócio e aguarda a liberação das autorizações.

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A construção do empreendimento, que será tocada pela empresa americana Fluence Corporate, deve começar no início de 2020 e concluir em 2020. A empreiteira dará preferência a mão de obra local e o processo seletivo será feito via Sine.

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O projeto de dessalinização rendeu à empresa o prêmio Projeto Inovador, entregue no Congresso IDA  International Desalination Association, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A planta de tratamento em grande escala da produtora de aço capixaba tem a intenção de garantir a água em eventuais cenários de escassez hídrica no futuro.

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De acordo com o gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, João Bosco Reis da Silva, o projeto também dará oportunidade ao Espírito Santo de aprender mais sobre esse tipo de tecnologia. Desenvolveremos parcerias com várias instituições do meio acadêmico, que poderão vir a conhecer e estudar o funcionamento e operação deste tipo de sistema, fomentando o desenvolvimento de mão de obra capixaba especializada nesta área, que é totalmente inovadora, comenta.

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