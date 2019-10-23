Obra para tirar sal da água do mar vai abrir 220 vagas no ES

Vista da planta industrial da ArcelorMittal Tubarão. Empreendimento vai receber planta de dessalinização Crédito: ArcelorMittal/Divulgação

A construção do empreendimento, que será tocada pela empresa americana Fluence Corporate, deve começar no início de 2020 e concluir em 2020. A empreiteira dará preferência a mão de obra local e o processo seletivo será feito via Sine.

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O projeto de dessalinização rendeu à empresa o prêmio Projeto Inovador, entregue no Congresso IDA  International Desalination Association, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A planta de tratamento em grande escala da produtora de aço capixaba tem a intenção de garantir a água em eventuais cenários de escassez hídrica no futuro.

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