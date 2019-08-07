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Serra

800 vagas para se qualificar e trabalhar nas obras da ArcelorMittal

Oportunidades serão para o cargo de refratarista; seleção deve ocorrer entre novembro e dezembro

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 20:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 ago 2019 às 20:20
Área de coqueria da ArcelorMittal, onde é realizada a maior parte das obras Crédito: Divulgação
Os interessados em trabalhar nas obras da ArcelorMittal Tubarão devem ficar atentos. Somente na construção da 4ª Bateria da siderúrgica deverão ser contratados cerca de 800 refrataristas. O recrutamento será feito pelo Sine da Serra e, para atender as necessidades da construção, esses profissionais passarão por uma qualificação.
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Os candidatos que se destacarem no curso serão contratados pela empresa RIP, do Consórcio Thyssenkrupp/RIP, que venceu a licitação para execução das obras. As aulas vão acontecer no final do ano.
O secretário de Trabalho, Emprego e Renda, Roberto Carlos, informa que o curso será realizado por conta da falta de mão de obra qualificada no Estado. Os interessados deverão ter o ensino fundamental e experiência como pedreiro da construção civil. A remuneração desse profissional varia de R$ 1,2 mil a R$ 1,8 mil. 
“O Sine vai fazer o recrutamento e a qualificação será oferecida pela empresa. A expectativa é que essa oferta ocorra entre novembro e dezembro, pois ainda é necessária a liberação de diversas licenças ambientais. Sem elas, não é possível iniciar as obras. A prioridade será para moradores da Serra. Quem se destacar no curso será contratado”, explica Roberto Carlos.
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A ArcelorMittal Tubarão está investindo cerca de R$ 1,14 bilhão na área ambiental e isso contempla as ações previstas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado com o governo do Espírito Santo e o Ministério Público nas esferas Federal e Estadual em setembro de 2018 (R$ 617 milhões) e a nova Bateria da Coqueria Convencional (R$ 523 milhões).
No pico das obras, deverão ser gerados em torno de 2.380 vagas de empregos nos próximos cinco anos. As principais funções a serem contratadas são: engenheiros, técnicos (mecânica, elétrica, automação), soldador, montador, mestre de obras, entre outros.
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Para a construção da nova Bateria, a expectativa é que sejam gerados 800 empregos, sendo 300 em caráter imediato em obras civis, assim que a licença for aprovada. As contratações vão ocorrer via Sine.
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