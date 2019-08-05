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Jovens talentos

ArcelorMittal Tubarão abre 300 vagas de estágio no ES

Oportunidades são para estudantes de níveis técnico e superior; bolsas podem chegar a R$ 832

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 19:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 ago 2019 às 19:21
Área de coqueria da ArcelorMittal Crédito: Divulgação
A ArcelorMittal Tubarão está com inscrições abertas para o Programa #EstágiodeAço 2020. A oferta é de cerca de 300 vagas para estudantes de níveis técnico e superior. A previsão de início será para janeiro de 2020. 
> Os cursos que pagam bolsa de estágio de até R$ 1,5 mil no ES
Os interessados podem se inscrever até 15 de agosto, no site brasil.arcelormittal.com. É necessário clicar no banner do #EstágiodeAço 2020 e escolher uma das vagas.
As bolsas-auxílio serão de R$ 776 para estudantes de nível técnico (carga horária de seis horas/dia) e de R$ 832 para os de nível superior (carga horária de quatro horas/dia), além de transporte, alimentação e uniforme.
Para participar, os estudantes de nível técnico deverão estar cursando, no turno noturno, o último ano em 2020 ou ter concluído a fase escolar, mas ter vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já para os de nível superior a exigência é concluir sua graduação entre julho de 2020 e dezembro de 2021, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.
> Semana começa com 872 vagas de emprego
Os candidatos serão selecionados por meio de triagem de inscrições, prova online (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/Matemática e Conhecimentos Gerais), dinâmicas de grupo e exames médicos.
CONFIRA OS CURSOS
Nível superior
- Administração
- Arquivologia
- Ciência da Computação
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Comércio Exterior
- Direito
- Economia
- Enfermagem
- Engenharia Civil
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Controle e Automação
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Metalúrgica
- Engenharia Química
- Fisioterapia
- Fonoaudiologia
- Jornalismo
- Marketing
- Nutrição
- Psicologia
- Publicidade
- Química - Bacharel
- Relações Internacionais
- Sistemas de Informação
- Serviço Social
Nível técnico
- Técnico Administração
- Técnico Automação Industrial
- Técnico Contabilidade
- Técnico de Refrigeração
- Técnico Edificações
- Técnico Eletrotécnica
- Técnico em Química
- Técnico Enfermagem
- Técnico Informática
- Técnico Logística
- Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária
- Técnico Mecânica
- Técnico Meio Ambiente
- Técnico Metalurgia
- Técnico Portos
- Técnico Segurança do Trabalho
Conteúdo da prova online
1. Língua Portuguesa: Acentuação, Classe de Palavras, Coerência Textual, Concordância Verbal e Nominal, Flexão das Palavras, Figuras de Linguagem, Homônimos e Parônimos, Ortografia, Plurais, Pronomes, Sinônimos e Antônimos.
2. Raciocínio Lógico / Matemática: Números: naturais, fracionários, decimais, inteiros, racionais, reais, porcentagem, regra de três, divisão, subtração, multiplicação, adição, problemas com as quatro operações; Regra de três simples e composta, porcentagem, equação 1º grau, sistema de pesos e medidas, descontos, juros, sistema de medidas legais, raciocínio lógico.
3. Conhecimentos Gerais: Fatos e notícias nacionais e internacionais; Responsabilidade Social; Meio Ambiente e cidadania; História e geografia do Brasil; Elementos da política brasileira; Cultura.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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