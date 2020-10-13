Ifes contrata professor substituto com salário de até R$ 5,8 mil

Ifes de Vitória vai contratar sete professores substitutos Crédito: Ricardo Medeiros

A oferta é de sete vagas no campus de Vitória para as áreas de Atendimento Educacional Especializado (1), Inglês (1), Letras-Português/Estudos Literários (1), Matemática (2), Química Industrial (1) e Segurança do Trabalho (1).

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2020, exclusivamente por correio eletrônico, e-mail: [email protected] , com o assunto Inscrição Edital 01/2021  Professor Substituto.

Os candidatos devem enviar os seguintes documentos exigidos no edital, em formato PDF: ficha de Inscrição devidamente preenchida, ficha de Avaliação de Títulos, currículo e cópia da documentação listada na ficha de Avaliação de Títulos.