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Campus Vitória

Ifes contrata professor substituto com salário de até R$ 5,8 mil

Oportunidades são para as áreas de Atendimento Educacional Especializado (1), Inglês (1), Letras-Português/Estudos Literários (1), Matemática (2), Química Industrial (1) e Segurança do Trabalho (1)

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 17:25
O campus de Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo
Ifes de Vitória vai contratar sete professores substitutos Crédito: Ricardo Medeiros
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos. A remuneração varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 40 horas semanais. Clique aqui para ver o edital
A oferta é de sete vagas no campus de Vitória para as áreas de Atendimento Educacional Especializado (1), Inglês (1), Letras-Português/Estudos Literários (1), Matemática (2), Química Industrial (1) e Segurança do Trabalho (1).
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2020, exclusivamente por correio eletrônico, e-mail: [email protected], com o assunto Inscrição Edital 01/2021  Professor Substituto.
Os candidatos devem enviar os seguintes documentos exigidos no edital, em formato PDF: ficha de Inscrição devidamente preenchida, ficha de Avaliação de Títulos, currículo e cópia da documentação listada na ficha de Avaliação de Títulos.
O processo seletivo será realizado em duas etapas, Avaliação de Títulos e Experiências Profissionais (classificatória) e Prova de Desempenho Didático (eliminatória).

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