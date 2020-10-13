Ifes contrata professor substituto com salário de até R$ 5,8 mil

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos. A remuneração varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 40 horas semanais. Clique aqui para ver o edital
A oferta é de sete vagas no campus de Vitória para as áreas de Atendimento Educacional Especializado (1), Inglês (1), Letras-Português/Estudos Literários (1), Matemática (2), Química Industrial (1) e Segurança do Trabalho (1).
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2020, exclusivamente por correio eletrônico, e-mail: [email protected], com o assunto Inscrição Edital 01/2021 Professor Substituto.
Os candidatos devem enviar os seguintes documentos exigidos no edital, em formato PDF: ficha de Inscrição devidamente preenchida, ficha de Avaliação de Títulos, currículo e cópia da documentação listada na ficha de Avaliação de Títulos.
O processo seletivo será realizado em duas etapas, Avaliação de Títulos e Experiências Profissionais (classificatória) e Prova de Desempenho Didático (eliminatória).