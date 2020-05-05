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Edital reaberto

Idaf reabre seleção para médico-veterinário com salário de R$ 5,4 mi

O processo seletivo é para 10 vagas em regime de designação temporária. As inscrições são gratuitas e terão início nesta sexta-feira (8)

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 15:40
médico veterinário do Idaf
Médico veterinário do Idaf Crédito: Divulgação/Idaf
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) publicou, nesta terça-feira (5), no Diário Oficial do Estado, um novo edital para a seleção e contratação de médicos-veterinários em regime de designação temporária. Ao todo serão 10 vagas com salário de R$ 5.416,56. 
As inscrições são gratuitas e terão início nesta sexta-feira (8), a partir das 10 horas, podendo ser realizadas até as 17 horas do dia 15 de maio, exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br.
edital anterior foi cancelado para atender à Lei Estadual nº 11.094/2020, que prevê a reserva de vagas em processos seletivos a negros e indígenas, e à Lei Federal nº 7.050/2012, que contempla as pessoas com deficiência.
As vagas estão distribuídas entre os municípios de Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Domingos Martins, Ecoporanga, Iúna, Pedro Canário e Santa Maria de Jetibá, além de formação de cadastro de reserva para atuação em qualquer município pertencente à área de abrangência da Gerência Regional ou Local escolhida.

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Os requisitos específicos para o ingresso estão descritos no Edital 002/2020, que está disponível no site www.selecao.es.gov.br.

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CADASTRO DE RESERVA

As vagas referentes ao cadastro de reserva serão preenchidas por interesse, conveniência e oportunidade da Administração. O contrato de prestação de serviços será de seis meses, prorrogável por igual período.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail [email protected]

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