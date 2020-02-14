Idaf abre seleção para veterinários com salário de até R$ 5,4 mil

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agente em desenvolvimento agropecuário: médico-veterinário. O candidato precisa ter nível superior, com registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e habilitação na categoria B.
A oferta é de 10 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. Os profissionais vão assinar contrato temporário por um período de seis meses, podendo ser renovado por igual período.
O profissional tem como atribuições planejar, programar, supervisionar, fiscalizar, coordenar, orientar, implantar, acompanhar e executar atividades inerentes às políticas de defesa sanitária animal, controle e fiscalização do trânsito de animais, bem como execução das políticas agropecuárias, realizar análise de processos de registro de granjas avícolas e outras atividades relacionadas à defesa sanitária animal.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 17 até as 17 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.
A seleção será feita por meio de análise de currículo. A validade do processo seletivo é de um ano.