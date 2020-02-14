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Temporários

Idaf abre seleção para veterinários com salário de até R$ 5,4 mil

Candidatos podem se inscrever de 17 a 27 de fevereiro; processo seletivo tem como objetivo preencher 10 vagas

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 12:09
Seleção do Idaf vai contratar 10 médicos veterinários  Crédito: Divulgação/Idaf
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar agente em desenvolvimento agropecuário: médico-veterinário. O candidato precisa ter nível superior, com registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e habilitação na categoria B.
A oferta é de 10 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. Os profissionais vão assinar contrato temporário por um período de seis meses, podendo ser renovado por igual período.

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O profissional tem como atribuições planejar, programar, supervisionar, fiscalizar, coordenar, orientar, implantar, acompanhar e executar atividades inerentes às políticas de defesa sanitária animal, controle e fiscalização do trânsito de animais, bem como execução das políticas agropecuárias, realizar análise de processos de registro de granjas avícolas e outras atividades relacionadas à defesa sanitária animal.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 17 até as 17 horas do dia 27 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.

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A seleção será feita por meio de análise de currículo. A validade do processo seletivo é de um ano.
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