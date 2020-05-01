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Seleção de servidores

Prefeitura de Vila Velha divulga lista de aprovados em concurso

O processo seletivo era para ocupar 1.423 cargos nas áreas de magistério, saúde, setor administrativo  e instituto de previdência. Provas práticas foram adiadas

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 12:46
Candidato checa local de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio
Candidato checa locais de prova de processo seletivo Crédito: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil
O resultado do concurso  público para vagas na Prefeitura de Vila Velha  já pode ser consultado na página na internet do município e também do  Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade),  responsável pela organização da seleção, onde foi divulgado nesta quinta-feira (30). 
O resultado está no  www.vilavelha.es.gov.br.  Ao todo, foram quatro editais publicados para preencher 1.423 vagas.  As provas aconteceram em fevereiro e março deste ano.  O concurso era para ocupar cargos nas áreas de magistério, saúde, setor administrativo e instituto de previdência.
Devido à pandemia do novo coronavírus e ao fechamento das unidades de ensino públicas e privadas, seguindo o Decreto Estadual, o Ibade informou, por meio de ofício à Prefeitura de Vila Velha, na quarta-feira (29), o adiamento da Etapa de Provas Práticas prevista para alguns cargos no edital do magistério e do quadro administrativo.

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Segundo o instituto, cerca de 550 candidatos, alguns de outros municípios e outros Estados, estão classificados para essa fase, necessária aos cargos de Professor de Educação Especial (P14  Bilíngue; P16  Área de Deficiente Visual; P17  Tradutor e Intérprete  Língua Portuguesa/Libras; P18  Libras); Auxiliar Escolar (M03) e Secretário Escolar (M04).
Os candidatos que concorrem a estas vagas devem aguardar a reabertura de atividades escolares para que possam ser realizadas as provas práticas daqueles cargos que necessitam. Há também alguns postos que dependem de curso de formação, como Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e que, neste momento, não é possível realizar devido à pandemia.

Salários e concorrência

Os salários ofertados pela Prefeitura de Vila Velha variam e, para alguns cargos, pode chegar a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.
Para a área administrativa, 16.982 candidatos se inscreveram para disputar 511 vagas para cargos de nível médio e superior. Outras 1.340 pessoas concorreram a nove vagas para o Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV). Para a Educação, são 428 vagas para cargos também de ensino médio e superior, para as quais disputaram 17.452 candidatos. Já cerca de 7 mil concorrentes prestaram prova para disputar 435 oportunidades de atuar na área da Saúde do município.

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