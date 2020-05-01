Prefeitura de Vila Velha divulga lista de aprovados em concurso

O resultado do concurso público para vagas na Prefeitura de Vila Velha já pode ser consultado na página na internet do município e também do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela organização da seleção, onde foi divulgado nesta quinta-feira (30).
O resultado está no www.vilavelha.es.gov.br. Ao todo, foram quatro editais publicados para preencher 1.423 vagas. As provas aconteceram em fevereiro e março deste ano. O concurso era para ocupar cargos nas áreas de magistério, saúde, setor administrativo e instituto de previdência.
Devido à pandemia do novo coronavírus e ao fechamento das unidades de ensino públicas e privadas, seguindo o Decreto Estadual, o Ibade informou, por meio de ofício à Prefeitura de Vila Velha, na quarta-feira (29), o adiamento da Etapa de Provas Práticas prevista para alguns cargos no edital do magistério e do quadro administrativo.
Segundo o instituto, cerca de 550 candidatos, alguns de outros municípios e outros Estados, estão classificados para essa fase, necessária aos cargos de Professor de Educação Especial (P14 Bilíngue; P16 Área de Deficiente Visual; P17 Tradutor e Intérprete Língua Portuguesa/Libras; P18 Libras); Auxiliar Escolar (M03) e Secretário Escolar (M04).
Os candidatos que concorrem a estas vagas devem aguardar a reabertura de atividades escolares para que possam ser realizadas as provas práticas daqueles cargos que necessitam. Há também alguns postos que dependem de curso de formação, como Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e que, neste momento, não é possível realizar devido à pandemia.
Salários e concorrência
Os salários ofertados pela Prefeitura de Vila Velha variam e, para alguns cargos, pode chegar a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.
Para a área administrativa, 16.982 candidatos se inscreveram para disputar 511 vagas para cargos de nível médio e superior. Outras 1.340 pessoas concorreram a nove vagas para o Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV). Para a Educação, são 428 vagas para cargos também de ensino médio e superior, para as quais disputaram 17.452 candidatos. Já cerca de 7 mil concorrentes prestaram prova para disputar 435 oportunidades de atuar na área da Saúde do município.