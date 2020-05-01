Prefeitura de Vila Velha divulga lista de aprovados em concurso

Candidato checa locais de prova de processo seletivo Crédito: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil

O resultado do concurso público para vagas na Prefeitura de Vila Velha já pode ser consultado na página na internet do município e também do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela organização da seleção, onde foi divulgado nesta quinta-feira (30).

O resultado está no www.vilavelha.es.gov.br . Ao todo, foram quatro editais publicados para preencher 1.423 vagas. As provas aconteceram em fevereiro e março deste ano. O concurso era para ocupar cargos nas áreas de magistério, saúde, setor administrativo e instituto de previdência.

Devido à pandemia do novo coronavírus e ao fechamento das unidades de ensino públicas e privadas, seguindo o Decreto Estadual, o Ibade informou, por meio de ofício à Prefeitura de Vila Velha, na quarta-feira (29), o adiamento da Etapa de Provas Práticas prevista para alguns cargos no edital do magistério e do quadro administrativo.

Segundo o instituto, cerca de 550 candidatos, alguns de outros municípios e outros Estados, estão classificados para essa fase, necessária aos cargos de Professor de Educação Especial (P14  Bilíngue; P16  Área de Deficiente Visual; P17  Tradutor e Intérprete  Língua Portuguesa/Libras; P18  Libras); Auxiliar Escolar (M03) e Secretário Escolar (M04).

Os candidatos que concorrem a estas vagas devem aguardar a reabertura de atividades escolares para que possam ser realizadas as provas práticas daqueles cargos que necessitam. Há também alguns postos que dependem de curso de formação, como Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e que, neste momento, não é possível realizar devido à pandemia.

Salários e concorrência

Os salários ofertados pela Prefeitura de Vila Velha variam e, para alguns cargos, pode chegar a R$ 4.762,80, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.