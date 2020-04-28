25 concursos abertos com salário que chega a R$ 33 mil

Candidatos podem se inscrever em seleções por todo o país Crédito: Pixabay

Pelo menos 25 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições abertas até 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.

No Espírito Santo, a Prefeitura de São Roque do Canaã está com duas seleções em aberto. A primeira visa preencher 14 vagas no quadro efetivo da administração municipal. Há ainda três chances para agente comunitário de saúde e de combate à endemia. O prazo para se inscrever termina no dia 16 de junho.