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Vários níveis de escolaridade

25 concursos abertos com salário que chega a R$ 33 mil

Há oportunidades para cargos efetivos e temporários; interessados devem observar a data de encerramento das inscrições

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 15:52
Estudo para concurso público
Candidatos podem se inscrever em seleções por todo o país Crédito: Pixabay
Pelo menos 25 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.
Os salários chegam a R$ 33.689 no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com inscrições abertas até 4 de maio. As chances são para o cargo de procurador, que exige nível superior em Direito.
No Espírito Santo, a Prefeitura de São Roque do Canaã está com duas seleções em aberto. A primeira visa preencher 14 vagas no quadro efetivo da administração municipal. Há ainda três chances para agente comunitário de saúde e de combate à endemia. O prazo para se inscrever termina no dia 16 de junho.

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Ainda no Estado, a Câmara de Vila Velha está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 13 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de maio.
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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