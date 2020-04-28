INSS: sai autorização para contratar mais de 8,2 mil temporários

INSS vai contratar temporários com o objetivo de reduzir filas Crédito: Fábio Vicentini

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai contratar 8.230 profissionais temporários. A autorização para as contratações foi publicada pelo governo federal nesta terça-feira (28) no Diário Oficial da União.

A medida tem o objetivo de reduzir a fila com mais de 2 milhões de análises pendentes. O documento dispensa a realização de concurso público para a contratação dos servidores temporários, que será feita a partir de chamamento público. Os critérios de seleção ainda serão divulgados pelo INSS. O prazo para publicar o chamamento público para convocação dos servidores temporários é de seis meses.

De acordo com a portaria, as oportunidades foram restringidas a aposentados pelo regime próprio de previdência social da União e a militares inativos para desempenho de atividades de natureza civil.

O documento distribui as vagas da seguinte maneira:

10 vagas em atividades de apoio da Subsecretaria dos Regimes Próprios da Previdência Social

40 vagas para análises na Subsecretaria dos Regimes Próprios da Previdência Social

235 vagas em atividades de apoio do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS)

255 vagas para atividade geral na Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF)

180 vagas para análise técnica de processos e solicitações do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (DECIPEX)

100 vagas para análise de processos de compensação financeira previdenciária no DECIPEX

10 vagas para orientação e supervisão do tratamento do acervo funcional e digitalização no DECIPEX

7.400 vagas atendimento e serviços administrativos no DECIPEX

TEMPORÁRIOS

Além disso, o chamamento público prevê vagas para perícia médica e para atuação na concessão e revisão de benefícios/Demandas judiciais. As oportunidades para estes cargos não ficaram definidas na portaria. O limite máximo de gastos para estas contratações será de R$ 45,5 milhões para perícia médica e R$ 19,9 milhões para o cargo na área jurídica em 2020.

É bom lembrar que a admissão de servidores e militares aposentados para trabalharem no INSS foi regulamentada por meio de uma Medida Provisória publicada no dia 2 de março. Na época, eram mais de 1,8 milhões de benefícios na fila de espera da autarquia .

Do total de pessoas que aguardavam análise do órgão, 1,2 milhão estavam atrasados há mais de 45 dias, que é o prazo legal para análise dos pedidos. O tempo médio de concessão dos benefícios girava em torno de 80 dias.

Com as contratações, a expectativa do governo é que até o final deste ano, a média de espera pela concessão dos benefícios seja de 20 a 25 dias.

Os contratos terão a duração de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.