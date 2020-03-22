Coronavírus deve aumentar a fila para concessão de benefícios do INSS

O governo federal agora estuda como será o procedimento para concessão de auxílio-doença aos trabalhadores infectados. É notório que o segurado não terá capacidade de trabalho caso apresente os sintomas do coronavírus, principalmente para não contaminar outras pessoas no ambiente laboral.

Alguns outros pontos deverão ser tratados pelo governo: haverá isenção de carência para o segurado? O benefício será pago pelo INSS durante prazo pré-estabelecido de quarentena? Haverá necessidade de perícia médica a ser realizada na agência do INSS? É importante que tudo esteja muito bem definido, para que o segurado possa contar com o recebimento durante o período de tratamento e também que não haja contaminação de colegas de trabalho e até mesmo dos segurados e funcionários do INSS que estiverem utilizando as agências no momento da perícia.