De estofador a enfermeiro: semana começa com 623 vagas de emprego no ES

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Agência Senado

O mês de dezembro começa com muitas oportunidades para quem está a procura de emprego em todo o Espírito Santo. A oferta é de 623 oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Há vagas para cargos como estofador, enfermeiro, nutricionista, copeiro, cozinheiro, confeiteiro, camareira de hotel, técnico agrícola, vendedor e operador de caixa.

Os interessados devem procurar uma unidade do Sine mais próxima de sua casa. Os interessados precisam levar os documentos pessoas. De acordo com as unidades, as chances são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

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Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 197 vagas nas unidades de Aracruz, Anchieta, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Linhares, Nova Venécia e São Mateus.

A Agência do Trabalhador de Vitória começa a semana com seis vagas, enquanto que no Sine de Vila Velha são 130 oportunidades e no Sine da Serra são 40 chances de emprego. A Agência do Trabalhador de Cariacica a oferta é de 250 cargos.

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Açougueiro (4), operador de caixa (2), atendente de frios e laticínios (1), auxiliar de produção (1), recepcionista de pousada (1), assistente técnico nutrição (1), coordenador de vendas (1), professor de inglês (1), operador de caixa (3), eletricista (3), cozinheiro (1), pizzaiolo (1), churrasqueiro (1), manobrista (1), recepcionista de hotel (1), garçom (3), cozinheiro geral (1), copeiro (1), confeiteiro (1), camareira de hotel (1) e cozinheiro de restaurante (2).

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SINE DE ARACRUZ

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de serviços gerais (1), analista de infraestrutura (1), gerente de lanchonete (1), recepcionista de hotel (1), vidraceiro montador (1) e serralheiro (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de cozinha (1), consultor de vendas (1), cortador de mármore (1), costureira (1), garçom (1), pizzaiolo (1), motorista de caminhão (1), operador de máquina a fio diamantado (1), polidor de pedras (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1) e vendedor externo (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de mármore e granito (2), carregador e descarregador de caminhões pcd (1), consultor de vendas pcd (1), fiscal de loja (3), vendedor externo (3), vendedor de consórcio externo PCD (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de carga e descarga PCD (1), auxiliar de escritório PCD (8), arrematadeira (1), embalador PCD (2), manicure (5), mecânico de refrigeração (2), nutricionista (2), operador de caixa PCD (3), operador de telemarketing (1), representante técnico de vendas (1), técnico de refrigeração (1) e vendedor porta a porta (1).

SINE DE LINHARES

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Vagas: Auxiliar de mecânico (1), auxiliar de serviço gerais PCD (3), banhista tosador (1), borracheiro (1), cuidador (2), estagiário de qualidade (1), encarregado operacional (2), fiscal de campo (1), gerente de loja (1), inspetor de qualidade (1), lanterneiro (1), ladrilheiro (1), mecânico de máquinas pesadas (1), mecânico de mercedes (1), mecânico de colhedora (1), polidor de mármore (1), soldador (3), supervisor de oficina mecânica (1), torneiro mecânico (1), tratorista (1) e vendedor interno (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Polidor de pedras (1), embalador pcds (1), vendedor interno (2), setores diversos para pcds (2), técnico em estrada/edificações (1), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica automotivo (1), operador de caixa (1), design/ arte finalista (1), cuidador (1), técnico em estrada/edificações (1) e motorista (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de dentista (1), auxiliar de cozinha (7), atendente de restaurante (7), auxiliar de churrasqueiro (2), auxiliar de montagem de móveis (1), chapista de lanchonete (1),confeiteiro (1), consultor de vendas (2), cozinheiro geral (1), cozinheiro de restaurante (1), eletricista de manutenção (2), técnico em eletrotécnica (2), encarregado de estoque (1), garçom (2), impressor flexográfico (1), mecânico (2), nutricionista (1), técnico em nutrição/nutricionista (1), operador de rolo compactador *1), publicitário (1), recepcionista (1), recepcionista (1), representante comercial (1), supervisor de vendas (1), técnico em informática (1), técnico de manutenção (1), técnico de segurança do trabalho (1), torneiro mecânico (1), vendedor (1), vendedor externo (1) e vendedor externo (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Costureira em geral (1), recepcionista atendente pcd (4) e Auxiliar de vidraceiro (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Acabador de mármore e granito (2), açougueiro (2), ajudante de serralheiro (10) armador de ferragens na construção civil (10), assistente de vendas (1), atendente de informações - telemarketing PCD (3), auxiliar administrativo PCD (1), auxiliar nos serviços de alimentação PCD (4), carpinteiro (10), consultor de vendas (20), costureira em geral (10), desenhista de páginas da internet / web designer (1), estágio eletricista de manutenção eletroeletrônica (3), embalador, a mão (12), manicure (2), mecânico de refrigeração (2), montador de estruturas metálicas (1), motorista entregador (1), operador de betoneira (2), pizzaiolo (1), publicitário (1), estágio recenseador (20), recepcionista atendente PCD (6), salgadeiro (1), serralheiro de ferro (1), serralheiro montador (1) e soldador (2).

SINE DA SERRA

Vagas: Ajudante de carga e descarga de mercadorias (2), ajudante de cozinha (1), ajudante de cozinha (1), ajudante de obras (5), analista de automação (2), aplicador de resina em chapa de granito (1), auxiliar de limpeza (2), chapeiro (2), controlador de praga (1), eletricista de instalações de veículos automotores - auxiliar (2), encarregado de obras (1), garçom (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de empilhadeiras (1), mecânico de motor a diesel (9), operador de caixa (1), operador de retroescavadeira (1), vendedor de comércio atacadista (1) e vendedor de serviços (2).

Vagas para PCD : Ajudante de obras (3).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de marceneiro (1), ajudante de cozinha (2), ajudante de entrega (5), armazenista (5), assistente comercial (1), assistente de M&A senior (1), atendimento publicitário (1), auxiliar de caixa (1), auxiliar de carga e descarga (7), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de estocagem (4), auxiliar de expedição (2), auxiliar de expedição  primeiro emprego (1), auxiliar de licitação (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de marketing (2), auxiliar de mecânico de refrigeração (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de sushiman (1), auxiliar de vendas (2), auxiliar departamento pessoal (1), auxiliar encarregado padaria (1), balconista de farmácia (1), camareira (3), chapeiro (2), chef de cozinha (1), conferente (1), copeiro (1), costureira pilotista (2), cozinheira de residência (1), cozinheiro (2), eletricista diesel (2), empregada doméstica (1), enfermeiro (1), enfermeiro CME (1), estagiário técnico em eletrotécnica ou em automação (1), estágio (4), estágio administração ou ciências contábeis (2), estágio de ciências biológicas (2), estágio de ciências contábeis (1), estágio de geografia (2), estágio de logística (1), estágio em administração (2), estágio em fotografia, jornalismo, marketing ou publicidade e propaganda (2), estágio em história (2), estágio em letras (2), estágio em matemática (2), estágio em turismo (2), estágio superior ciências contábeis (2), estofador (1), farmacêutico (4), faturista (1), fiscal de loja (1), garçom (3), instalador de cstv e alarme (1), instalador de som, acessórios e insul-film (1), lavador de veículos (5), manicure (4), marceneiro (1), mecânico alinhador (1), mecânico de carretas (1), mecânico de motos (1), mecânico de refrigeração (1), mecânico diesel (2), montador de carretas (1), motorista (6), operacional laminação e aciaria (1), operador de empilhadeira (1), operador de empilhadeira (1), operador de empilhadeira elétrica (1), operador de sac (1), perfumista de farmácia (1), polidor de veículos (4), promotor de vendas (1), promotor externo de vendas (1), recepcionista (2), recuperador de crédito (1), salgadeira (1), serralheiro (1), soldador de lona (1), subsea em qualquer nível-offshore/embarcado (8), técnico de enfermagem (3), técnico de enfermagem hemodinâmica (1), técnico de micro ticket (1), técnico de refrigeração (1), técnico em refrigeração (1), vendedor externo (1), vendedor interno (17), vendedor técnico (2) e vendedora (7).