Obras de fábrica de café solúvel abre vagas de emprego em Linhares

A Plaenge, empresa responsável pela construção da Cia Cacique de Café Solúvel, anunciou que está com vagas de emprego e estágios abertas para quem quer trabalhar nas obras da indústria, que será instalada em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com a empresa, as contratações deverão começar em dezembro.
A previsão é que sejam gerados 300 empregos durante o pico das obras. Quando entrar em operação serão geradas 212 oportunidades e outros 800 postos indiretos. A construção da fábrica está prevista para ser concluída em 14 meses.
Do total de oportunidades, quatro são destinadas a estagiários. As outras 11 chances serão para profissionais de várias níveis de escolaridade e deverão ser preenchidas preferencialmente por pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados em trabalhar nas obras podem fazer o cadastro no site www.plaengeindustrial.com.br, na aba "Trabalhe Conosco".
A Plaenge será responsável por todas as etapas da obra, o que inclui os projetos executivos, construção civil e montagem eletromecânica.
CONFIRA AS VAGAS
- Auxiliar em segurança do trabalho
Requisitos: Ensino médio. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
- Assistente de planejamento e controle
Requisito: Ensino Superior cursando ou completo em Engenharia Civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
- Estagiário de segurança do trabalho
Requisito: Nível técnico incompleto - Cursando Técnico em Segurança do Trabalho.
Vaga: 1
- Auxiliar de engenharia
Requisitos: Formação em engenharia civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
- Estágio em Engenharia
Requisitos: Ensino superior incompleta - Ensino Superior cursando - Engenharia Civil ou Produção.
Vagas: 3
- Zelador
Requisito: Não informado. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
- Encarregado de logística
Requisito: Não informado
Vaga: 1
- Assistente de produção
Requisito: Ensino Superior completo em Engenharia Civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
- Almoxarife Plind
Requisito: Ensino Médio completo. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
- Encarregado de produção
Requisitos: Não informado. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
- Auxiliar de suprimentos Plind
Requisito: Ensino Superior cursando ou completo em Engenharia Civil ou áreas afins. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
- Assistente de logística
Requisito: Não informado. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
- Assistente de suprimentos
Requisitos: Ensino Superior cursando ou completo em Engenharia Civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1