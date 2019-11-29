Obras de fábrica de café solúvel abre vagas de emprego em Linhares

Café solúvel Crédito: Divulgação/Abic

A Plaenge, empresa responsável pela construção da Cia Cacique de Café Solúvel, anunciou que está com vagas de emprego estágios abertas para quem quer trabalhar nas obras da indústria, que será instalada em Linhares , no Norte do Estado . De acordo com a empresa, as contratações deverão começar em dezembro.

A previsão é que sejam gerados 300 empregos durante o pico das obras. Quando entrar em operação serão geradas 212 oportunidades e outros 800 postos indiretos. A construção da fábrica está prevista para ser concluída em 14 meses.

Do total de oportunidades, quatro são destinadas a estagiários. As outras 11 chances serão para profissionais de várias níveis de escolaridade e deverão ser preenchidas preferencialmente por pessoas com deficiência (PCD).

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Os interessados em trabalhar nas obras podem fazer o cadastro no site www.plaengeindustrial.com.br , na aba "Trabalhe Conosco".

A Plaenge será responsável por todas as etapas da obra, o que inclui os projetos executivos, construção civil e montagem eletromecânica.

CONFIRA AS VAGAS

Auxiliar em segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio. Preferencialmente para pessoas com deficiência.

Vaga: 1

Assistente de planejamento e controle

Requisito: Ensino Superior cursando ou completo em Engenharia Civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.

Vaga: 1

Estagiário de segurança do trabalho

Requisito: Nível técnico incompleto - Cursando Técnico em Segurança do Trabalho.

Vaga: 1

Auxiliar de engenharia

Requisitos: Formação em engenharia civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.

Vaga: 1

Estágio em Engenharia

Requisitos: Ensino superior incompleta - Ensino Superior cursando - Engenharia Civil ou Produção.

Vagas: 3

Zelador

Requisito: Não informado. Preferencialmente para pessoas com deficiência.

Vaga: 1

Encarregado de logística

Requisito: Não informado

Vaga: 1

Assistente de produção

Requisito: Ensino Superior completo em Engenharia Civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.

Vaga: 1

Almoxarife Plind

Requisito: Ensino Médio completo. Preferencialmente para pessoas com deficiência.

Vaga: 1

Encarregado de produção

Requisitos: Não informado. Preferencialmente para pessoas com deficiência.

Vaga: 1

Auxiliar de suprimentos Plind

Requisito: Ensino Superior cursando ou completo em Engenharia Civil ou áreas afins. Preferencialmente para pessoas com deficiência.

Vaga: 1

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Assistente de logística

Requisito: Não informado. Preferencialmente para pessoas com deficiência.

Vaga: 1

Assistente de suprimentos

Requisitos: Ensino Superior cursando ou completo em Engenharia Civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.