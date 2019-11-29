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Vários cargos

Obras de fábrica de café solúvel abre vagas de emprego em Linhares

Há ainda oportunidades para quem quer fazer estágio; candidatos podem se cadastrar no site da empresa que vai construir a indústria no Norte do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 17:10

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 17:10

Café solúvel Crédito: Divulgação/Abic
A Plaenge, empresa responsável pela construção da Cia Cacique de Café Solúvel, anunciou que está com vagas de emprego e estágios abertas para quem quer trabalhar nas obras da indústria, que será instalada em Linhares, no Norte do Estado. De acordo com a empresa, as contratações deverão começar em dezembro.

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A previsão é que sejam gerados 300 empregos durante o pico das obras. Quando entrar em operação serão geradas 212 oportunidades e outros 800 postos indiretos. A construção da fábrica está prevista para ser concluída em 14 meses. 
Do total de oportunidades, quatro são destinadas a estagiários. As outras 11 chances serão para profissionais de várias níveis de escolaridade e deverão ser preenchidas preferencialmente por pessoas com deficiência (PCD).

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Os interessados em trabalhar nas obras podem fazer o cadastro no site www.plaengeindustrial.com.br, na aba "Trabalhe Conosco".
A Plaenge será responsável por todas as etapas da obra, o que inclui os projetos executivos, construção civil e montagem eletromecânica.

CONFIRA AS VAGAS

  • Auxiliar em segurança do trabalho
Requisitos: Ensino médio. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
  • Assistente de planejamento e controle
Requisito: Ensino Superior cursando ou completo em Engenharia Civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
  • Estagiário de segurança do trabalho
Requisito: Nível técnico incompleto - Cursando Técnico em Segurança do Trabalho.
Vaga: 1
  • Auxiliar de engenharia
Requisitos: Formação em engenharia civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
  • Estágio em Engenharia
Requisitos: Ensino superior incompleta - Ensino Superior cursando - Engenharia Civil ou Produção.
Vagas: 3
  • Zelador
Requisito: Não informado. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
  • Encarregado de logística 
Requisito: Não informado
Vaga: 1
  • Assistente de produção
Requisito: Ensino Superior completo em Engenharia Civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
  • Almoxarife Plind
Requisito: Ensino Médio completo. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
  • Encarregado de produção 
Requisitos: Não informado. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
  • Auxiliar de suprimentos Plind 
Requisito: Ensino Superior cursando ou completo em Engenharia Civil ou áreas afins. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1

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  • Assistente de logística 
Requisito: Não informado. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
  • Assistente de suprimentos 
Requisitos: Ensino Superior cursando ou completo em Engenharia Civil. Preferencialmente para pessoas com deficiência.
Vaga: 1
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