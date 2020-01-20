De engenheiro a vendedor: semana começa com mais de 800 vagas no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

Esta semana chega com muitas oportunidades para quem está a procura de emprego. São 836 vagas abertas em todo o Espírito Santo entre estágios e empregos fixos. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis e estão disponíveis nos sines e nas agências do trabalhador de cada município.

Na Grande VItória, os candidatos contam com 541 oportunidades ofertadas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Sendo 205 vagas, oferecidas somente no município da Serra, com chances também para pessoas com deficiência.

Entre os municípios do Interior, são cerca de 256 chances para profissionais do nível fundamental ao superior. As maiores oportunidades estão em Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, que reservam mais de 80 vagas para os locais. As outras oportunidades estarão disponíveis a partir desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, nos municípios de Barra de São Francisco, São Mateus e Nova Venécia.

Para concorrer a uma vaga, os candidatos devem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

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CONFIRA TODAS AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Agente de pesquisa (15), ajudante de britador - pcd (1), analista de desenvolvimento de sistemas (3), analista de logística (1), analista fiscal (economista) (1), assistente de serviço de contabilidade (1), assistente de vendas (1), auxiliar administrativo - estágio (7), auxiliar administrativo (2), auxiliar de colocador de vidros (1), auxiliar de limpeza - pcd (10), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de mecânico de autos (1), auxiliar de mecânico de autos (1), cortador de mármore (1), eletricista de instalações (1), estoquista - pcd (3), funileiro soldador (1), impressor flexográfico (1), manicure (4), manicure (2), mecânico de automóvel (1), mecânico de manutenção de britagem (2), montador de móveis de madeira (1), motorista carreteiro (10), operador de telemarketing ativo (1), operador de telemarketing ativo (5), pintor de carros (1), pintor de casas (3), pizzaiolo (1), promotor de vendas - pcd (1), salgadeiro (1), supervisor de vendas comercial (1), sushiman (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor de serviços (1), vendedor de serviços (1), vendedor de serviços (1).

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SINE DA SERRA

Vagas: , ajudante de pintor (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar administrativo - estágio (2), auxiliar de costura (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (2), auxiliar de orientação educacional - estágio (6), auxiliar técnico de mecânica (1), caldeireiro (5), capoteiro - costureiro de tecidos e sintéticos (1), chefe de cozinha (1), cozinheiro geral (1), encarregado de montagem (3), instalador de cortinas e persianas portas/ sanfonadas e boxe (1), instrumentador cirúrgico (1), líder de recepção (1), mecânico de ar condicionado e refrigeração (2), mecânico de manutenção de motores a diesel (1), mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (1), mecânico de refrigeração (1), montador de automóveis (1), montador de estruturas (10), montador de máquinas- ferramentas (2), montador soldador mig (2), motorista carreteiro (1), operador de guilhotina (2), operador de máquina de perfurar (1), operador de prensa dobradeira (2), operador de sonda de percussão (5), operador de suporte técnico (1), operador de torno de cnc (1), pedreiro (5), pintor de automóveis (1), pintor de pistola (10), pintor industrial 1/2 oficial (10), pintor industrial - líder (5), pintor jatista (5), polidor de metais - inox (2), promotor de vendas (11), promotor de vendas (15), promotor de vendas (15), representante comercial autônomo (2), representante comercial autônomo (2), representante comercial autônomo (1), representante comercial autônomo (1), representante comercial autônomo (4), soldador (3), soldador (2), sondador de poços tubulares e sistemas rotativos (5), supervisor de vendas comercial (1), técnico de refrigeração - instalação (1), técnico em nutrição (1), técnico em segurança do trabalho (10), tecnólogo em logística (1), telhador - montador de telhado (10), telhador - montador de telhado líder (3), torneiro cnc (1), torneiro mecânico (1), vendedor em comércio atacadista (1), vendedor em comércio atacadista (1), vendedor de serviços (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de britador (1), auxiliar de logística (1), mecânico de equipamentos industriais (1), mecânico de manutenção de britagem (1), torneiro mecânico (1), vendedor de comércio varejista (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Analista de redes de comunicação de dados (1), auxiliar de cozinha - disponibilidade para alojamento (1), classificador de chapas (1), consultor de vendas (1), coordenador de infraestrutura (1), coordenador de redes (1), costureira em geral (1), garçom - disponibilidade para alojamento (1), motociclistas de entregas rápidas (1), supervisor de patrimônio (1), técnico agropecuária (1), técnico agrícola (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1), vendedor interno (1).

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AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Marceneiro (1), mecânico de automóvel (1), chapeiro (1), ajudante de açougueiro - comércio (2), operador de telemarketing ativo (1), auxiliar administrativo - estágio (1), operador de cobrança (1), auxiliar de saúde bucal (1), mecânico de manutenção de aparelhos esportivos (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Loja (15), Auxiliar de Açougueiro (6), Auxiliar de Cobrador Externo (1), Auxiliar de Padeiro (2), Balconista Para Frios (4), Coordenador de Turno (1), Cozinheiro (1), Embalador de Frios (12), Enfermeiro (1), Eletricista de Instalações (1), Fiscal de Patrimônio (10), Gerente de Vendas (1), Operador de Câmara Fria (6), Operador de Empilhadeira (4), Repositor (16), Vendedor Externo (3).

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SINE SÃO MATEUS

Vagas: Armador (2), Alinhador de Pneus (1), Atendente de Lanchonete (1), Auxiliar de Produção (1), Carpinteiro (2), Confeiteiro (1), Costureira (1), Cozinheiro Industrial (1), Estagiário de Publicidade e Comunicação (1), Eletricista de Automóveis (3), Fisioterapeuta (1), inspetor de end (2), Jardineiro (1), Mecânico de Automóveis (1), Motorista Carreteiro (10), Nutricionista (1), Pedreiro (2), Professor de Espanhol (1), Recepcionista (1), Técnico Agrícola (1), Trabalhador Rural (2), Trabalhador Rural (1), Trabalhador Rural (1), Vendedor Externo (3), Vendedor Externo (2), Vendedor Externo (4), Vendedor Externo (1), Vendedor Interno (1), Vitrinista visual e Merchandising (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Açougueiro (2), analista de redes e de comunicação (2), analista administrativo (1), assistente de cozinhador (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar administrativo (1), assistente administrativo - estágio (1), atendente telemarketing (5), bombeiro hidráulico (1), borracheiro (1), caldeirista (1), carreteiro motorista (10), confeiteiro (2), consultor de vendas (2), coordenador de infraestrutura (1), costureira overlok 5 fios (1), costureira em geral reta bainha (1), costureira velamista (1), cozinheira para restaurante (2), engenheiro de produção (1), encanador industrial (1), embalador a mão pcd (2), estoquista (1), gerente administrativo (1), gerente de produção (1), gerente de logística (1), gerente de redes (1), gerente de vendas (1), lanterneiro de automóveis (1), mecânico para automóveis e caminhões (1), movimentador de mercadorias pcd (2), montador de móveis (1), motorista carreteiro (6), motorista de caminhão (1), motorista de táxi (3), operador de bomba de concreto (1), padeiro (1), promotor de vendas (7), representante comercial (1), supervisor de vendas comercial (1), supervisor de patrimônio (1), técnico de apoio ao usuário de informática (1), técnico químico (1), técnico textil (1), torneiro mecânico (1), vendedor interno (3) e zelador (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Polidor de pedras (1), técnico eletrotécnico (4), técnica em estética (1), mecânico a diesel (2), pizzaiolo (1), vendedor externo (1), auxiliar de elétrica (1), auxiliar de costura (1), atendente (1), auxiliar técnico de projetos (1), vendedor externo (1), vigia (4), auxiliar administrativo pcd (1), vendedor externo (3) e consultor de vendas líder (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Menor aprendiz (1), auxiliar de serviços gerais (9), auxiliar administrativo (1), auxiliar departamento de pessoal (1), auxiliar departamento de pessoal (1), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de cozinha (1), ajudante de manutenção veicular (1), ajudante de padaria (1), ajudante expedidor (1), analista de processos (1), analista fiscal (1), artefinalista (1), assistente de logística (1), auxiliar de corte (2), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de sushiman (1), auxiliar de vendas (1), balconista de açougue (1), chapeiro (1), conferente de mercadorias (1), copeiro (3), costureira retista pilotista (2), cozinheira (1), eletricista diesel (1), empacotador (4), entregador técnico de veículos (1), estágio  financeiro (1), estágio de administração (1), estágio de ensino médio (9), estoquista (2), frentista (3), fresador (2), garçom (2), instalador de som, acessórios e insul-film (1), instalador de toldo (1), lavadeiro (1), lavador de veículos (3), líder de atendimento (1), manicure (2), mecânico de refrigeração (1), mecânico diesel (1), mecânico industrial (2), mecânico montador (1), motorista de carreta (15), motorista de entrega (10), movimentador de mercadorias (1), operador de pá carregadeira (1), operador de retroescavadeira (1), operador de telemarketing ativo (30), pintor (1), polidor de veículos (3), promotor de rua (2), recepcionista (1), recepcionista / telefonista (1), repositor (8), salgadeira (1), serralheiro de toldo (1), soldador (1), subsea em qualquer nível-offshore/embarcado (5), supervisor de laboratório (1), técnico de instalação e manutenção de rede trainee (4), técnico em informática (2), técnico em reparo e manutenção de computadores (2), técnico em segurança eletrônica (2), trocador de óleo (1), vendedor (3), vendedor de material de construção (2), vendedor externo (3), vendedor interno e externo (4) e vigia noturno (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante de depósito (5), atendente (4), auxiliar administrativo (4), auxiliar de atendimento (3), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de escritório (2), auxiliar de farmácia (3), auxiliar de produção (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de transporte (1), cobrador (3), mantenedor de produção (1), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (10), porteiro (1) e empacotador (4).

SINE DE CARIACICA