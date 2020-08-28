Curso de formação para novos PMs deve começar em outubro

Curso de formação de sargentos foi retomado Crédito: Divulgação/PMES

Boa notícia para os aprovados nos concursos públicos para soldados e oficiais da Polícia Militar . O curso de formação para os novos militares está previsto para começar em outubro, após a conclusão da qualificação de sargentos, que já está em andamento e retomou as atividades presenciais.

A formação para o Corpo de Bombeiros foi retomada no último dia 25 de agosto. Já na Polícia Civil, ainda é necessário fazer algumas adaptações das estruturas, para receber os alunos de modo presencial. Ainda não há previsão de quando será realizado o curso.

Na última semana, o governador Renato Casagrande (PSB) sancionou a lei que torna os cursos de formação na área de segurança serviços essenciais, mesmo em período de pandemia.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), as instituições já estudavam medidas para a retomada dos certames que estão em andamento, além dos cursos internos para promoção dos militares, como o Curso de Habilitação de Sargentos, previsto para terminar até 16 de outubro.

Os concursos públicos que estão em andamento na Polícia Militar são: o Estágio de Adaptação de Oficiais Médicos, os Cursos de Formação de Oficiais (CFO) e de Soldados Combatentes e músicos (CFSD). Segundo a Sesp, essas seleções estão em fase de divulgação da classificação, restando ainda a entrega final de documentos e a matrícula.

O governador autorizou a ampliação do número de vagas previstas no edital. Para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) passará de 30 para 80 vagas, sendo os primeiros 40 com início em 2020 e o restante em 2021. Já para o Curso de Formação de Soldados (CFsd), eram 250 vagas passando para 650, com turmas de 325 alunos iniciando nos dois anos subsequentes. A Polícia Civil ainda passa por análise.

Também houve aumento no número de vagas oferecidas no concurso do Corpo de Bombeiros. Para oficiais, subiu de sete para 14 vagas, com duas turmas de sete alunos em 2020 e 2021. No caso dos soldados, que já foi iniciado há dois meses, com os 120 primeiros, uma nova turma, com 70 alunos, será incorporada ainda este ano para que inicie a formação dos novos aprovados.