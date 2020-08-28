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Soldados e oficiais

Curso de formação para novos PMs deve começar em outubro

Aprovados serão convocados após o encerramento do curso para sargentos, que tem previsão de terminar no dia 16 de outubro

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 16:08
Curso de formação de sargentos
Curso de formação de sargentos foi retomado  Crédito: Divulgação/PMES
Boa notícia para os aprovados nos concursos públicos para soldados e oficiais da Polícia Militar. O curso de formação para os novos militares está previsto para começar em outubro, após a conclusão da qualificação de sargentos, que já está em andamento e retomou as atividades presenciais. 
A formação para o Corpo de Bombeiros foi retomada no último dia 25 de agosto. Já na Polícia Civil, ainda é necessário fazer algumas adaptações das estruturas, para receber os alunos de modo presencial. Ainda não há previsão de quando será realizado o curso.
Na última semana, o governador Renato Casagrande (PSB) sancionou a lei que torna os cursos de formação na área de segurança serviços essenciais, mesmo em período de pandemia.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), as instituições já estudavam medidas para a retomada dos certames que estão em andamento, além dos cursos internos para promoção dos militares, como o Curso de Habilitação de Sargentos, previsto para terminar até 16 de outubro.
Os concursos públicos que estão em andamento na Polícia Militar são: o Estágio de Adaptação de Oficiais Médicos, os Cursos de Formação de Oficiais (CFO) e de Soldados Combatentes e músicos (CFSD). Segundo a Sesp, essas seleções estão em fase de divulgação da classificação, restando ainda a entrega final de documentos e a matrícula.

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O governador autorizou a ampliação do número de vagas previstas no edital. Para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) passará de 30 para 80 vagas, sendo os primeiros 40 com início em 2020 e o restante em 2021. Já para o Curso de Formação de Soldados (CFsd), eram 250 vagas passando para 650, com turmas de 325 alunos iniciando nos dois anos subsequentes. A Polícia Civil ainda passa por análise.
Também houve aumento no número de vagas oferecidas no concurso do Corpo de Bombeiros. Para oficiais, subiu de sete para 14 vagas, com duas turmas de sete alunos em 2020 e 2021. No caso dos soldados, que já foi iniciado há dois meses, com os 120 primeiros, uma nova turma, com 70 alunos, será incorporada ainda este ano para que inicie a formação dos novos aprovados.
O concurso público da Polícia Civil encontra-se na etapa de avaliação psicotécnica, cuja realização teve que ser adiada devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo da corporação, todos os candidatos classificados para esta fase foram formalmente informados sobre o adiamento, por meio de comunicado expedido pela Comissão Organizadora do Concurso, em março deste ano.

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