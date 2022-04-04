Entre as atribuições dos bombeiros estão operador de equipamentos de resgate, salvamento e combate a incêndios Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições começam às 14 horas desta terça (5) e seguem até o dia 7 de junho, no endereço eletrônico da organizadora www.idecan.org.br.

As vagas previstas são destinadas a homens e mulheres, tanto as de ampla concorrência quanto as reservadas a negros (pretos e pardos) e indígenas. A remuneração para os aprovados na seleção, após curso de formação, será de R$ 3.735,79 mais R$ 300 de auxílio-alimentação.

Your browser does not support the audio element. Corpo de Bombeiros do ES lança concurso com 120 vagas para soldados

A taxa de inscrição é R$ 79. Os candidatos que quiserem solicitar isenção do pagamento devem se inscrever, obrigatoriamente, até a quinta-feira (7).

O concurso vai ser executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), que será responsável pela primeira etapa da seleção com a prova objetiva de múltipla escolha (classificatória e eliminatória) e avaliação de títulos (classificatória). A data provável da realização da prova, com questões de português, matemática, história, geografia, química, física e biologia, é 3 de julho.

As fases seguintes - exame de aptidão física, inspeção de saúde, avaliação psicológica, exame toxicológico, investigação social - ficarão sob a gestão do Corpo de Bombeiros.

Os candidatos que avançarem nessas etapas seguem para a apresentação de documentação, até o limite de vagas oferecidas, e então vão fazer o curso de formação de bombeiro militar. Nesse período, o vencimento será de R$ 1.505,95 mais R$ 300 de auxílio-alimentação. Apenas após a conclusão da formação, a remuneração é elevada.

Arquivos & Anexos Edital do concurso do Corpo de Bombeiros Veja o documento na íntegra Tamanho do arquivo: 772kb Baixar

Em resumo, conforme edital, a atribuição do soldado será a realização de trabalhos gerais no Corpo de Bombeiros, tanto nos locais de sinistro onde exerce as funções de operador de equipamentos de resgate, salvamento, combate a incêndios ou emergências ambientais, quanto no dia a dia do aquartelamento realizando a manutenção básica das instalações e auxiliando nas rotinas administrativas.