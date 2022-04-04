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Edital publicado

Corpo de Bombeiros do ES lança concurso com 120 vagas para soldados

Inscrições poderão ser feitas a partir das 14 horas desta terça-feira (5). Remuneração após curso de formação será de R$ 3,7 mil; confira o edital

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 20:08

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 abr 2022 às 20:08
Bombeiros combateram as chamas em canteiro de obras de prédio no bairro Santa Lúcia, em Vitória
Entre as atribuições dos bombeiros estão operador de equipamentos de resgate, salvamento e combate a incêndios Crédito: Ricardo Medeiros
Corpo de Bombeiros do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (4) o edital do concurso para soldados combatentes da corporação. São 120 vagas para candidatos com ensino médio e carteira de habilitação - ou permissão - da categoria "B".

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As inscrições começam às 14 horas desta terça (5) e seguem até o dia 7 de junho, no endereço eletrônico da organizadora www.idecan.org.br. 
As vagas previstas são destinadas a homens e mulheres, tanto as de ampla concorrência quanto as reservadas a negros (pretos e pardos) e indígenas. A remuneração para os aprovados na seleção, após curso de formação, será de R$ 3.735,79 mais R$ 300 de auxílio-alimentação.
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A taxa de inscrição é R$ 79. Os candidatos que quiserem solicitar isenção do pagamento devem se inscrever, obrigatoriamente, até a quinta-feira (7). 
O concurso vai ser executado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), que será responsável pela primeira etapa da seleção com a prova objetiva de múltipla escolha (classificatória e eliminatória) e avaliação de títulos (classificatória). A data provável da realização da prova, com questões de português, matemática, história, geografia, química, física e biologia, é 3 de julho. 
As fases seguintes - exame de aptidão física, inspeção de saúde, avaliação psicológica, exame toxicológico, investigação social - ficarão sob a gestão do Corpo de Bombeiros.
Os candidatos que avançarem nessas etapas seguem para a apresentação de documentação, até o limite de vagas oferecidas, e então vão fazer o curso de formação de bombeiro militar. Nesse período, o vencimento será de R$ 1.505,95 mais R$ 300 de auxílio-alimentação. Apenas após a conclusão da formação, a remuneração é elevada. 

Arquivos & Anexos

Edital do concurso do Corpo de Bombeiros

Veja o documento na íntegra
Tamanho do arquivo: 772kb
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Em resumo, conforme edital, a atribuição do soldado será a realização de trabalhos gerais no Corpo de Bombeiros, tanto nos locais de sinistro onde exerce as funções de operador de equipamentos de resgate, salvamento, combate a incêndios ou emergências ambientais, quanto no dia a dia do aquartelamento realizando a manutenção básica das instalações e auxiliando nas rotinas administrativas.
Para assumir o cargo, além de ser aprovado em todas as etapas do concurso, é preciso ter no mínimo 18 anos, na data da matrícula no curso de formação, e no máximo 28 anos, no primeiro dia de inscrição do concurso. Também ser brasileiro ou naturalizado; ter altura mínima de 1,65 metro para homens, e 1,60 metro, para mulheres; estar em dia com as obrigações junto à Justiça Eleitoral; e, no caso dos homens, também com as obrigações militares. 

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