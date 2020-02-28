Leroy Merlin anuncia novas vagas de emprego no ES

Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. A Leroy Merlin, que funciona em Goiabeiras, Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de níveis médio e superior.
Os interessados podem cadastrar o currículo na página da marca no site da recrutadora Kenoby. De acordo com o site da empresa, são nove cargos disponíveis.
Há oportunidades nas funções de assistente de logística, operador de loja, operador de logística, supervisor de logística, vendedor de projetos (cerâmica, madeiras, encanamentos e pintura) e vendedor PJ.
Além da escolaridade, alguns cargos ainda exigem experiência e disponibilidade total de horários para trabalhar em regime de escala, finais de semana e feriados.
LOJA DE VITÓRIA
- Assistente de logística: Nível médio
- Operador(a) de logística | full time: Nível médio e/ou curso técnico em logística
- Operador(a) de loja: Nível médio
- Supervisor(a) de logística loja: Curso superior em Administração, Logística e áreas afins.
- Vendedor(a) de projetos - cerâmica: Nível médio
- Vendedor(a) de projetos - encanamentos: Nível médio
- Vendedor(a) de projetos - madeiras: Nível médio
- Vendedor(a) de projetos - pintura: Nível médio
- Vendedor(a) PJ: Nível médio