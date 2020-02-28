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Comércio

Leroy Merlin anuncia novas vagas de emprego no ES

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior; interessados precisam ter disponibilidade de horário

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 11:54
Leroy Merlin oferece oportunidades de trabalho em Vitória  Crédito: Carlos Alberto Silva
Boas oportunidades para quem está à procura de emprego. A Leroy Merlin, que funciona em Goiabeiras, Vitória, está com vagas de emprego abertas para profissionais de níveis médio e superior. 
Os interessados podem cadastrar o currículo na página da marca no site da recrutadora Kenoby. De acordo com o site da empresa, são nove cargos disponíveis.  
Há oportunidades nas funções de assistente de logística, operador de loja, operador de logística, supervisor de logística, vendedor de projetos (cerâmica, madeiras, encanamentos e pintura) e vendedor PJ.

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Além da escolaridade, alguns cargos ainda exigem experiência e disponibilidade total de horários para trabalhar em regime de escala, finais de semana e feriados.
LOJA DE VITÓRIA
  • Assistente de logística: Nível médio
  • Operador(a) de logística | full time: Nível médio e/ou curso técnico em logística
  • Operador(a) de loja: Nível médio
  • Supervisor(a) de logística loja: Curso superior em Administração, Logística e áreas afins. 
  • Vendedor(a) de projetos - cerâmica: Nível médio
  • Vendedor(a) de projetos - encanamentos: Nível médio
  • Vendedor(a) de projetos - madeiras: Nível médio
  • Vendedor(a) de projetos - pintura: Nível médio
  • Vendedor(a) PJ: Nível médio
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