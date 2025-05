Oportunidade

Vale abre vagas no ES para Programa Jovem Aprendiz

Inscrições podem ser feitas até 2 de junho; para participar, é necessário que o candidato ter idade entre 18 e 21 anos e ensino médio completo

Publicado em 21 de maio de 2025 às 10:20

A Vale está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2025. São cerca de 70 vagas no Espírito Santo e 700 vagas em todo país, incluindo cidades do Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro. A contratação está prevista para o segundo semestre. >

Os selecionados recebem salário com valor a partir de R$ 1.035,20, assistência médico-hospitalar, seguro de vida, transporte ou vale transporte, programa de assistência ao empregado e incentivo à atividade física. Além disso, aos contratos que ofertarão fase prática na empresa durante esta etapa, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável).>

Podem participar os candidatos com idade entre 18 e 21 anos, que tenham o ensino médio completo e morem na mesma cidade da vaga de trabalho. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade. >

É necessário ainda ter disponibilidade para atuar em jornada de quatro, seis ou oito horas diárias, de acordo com a proposta do negócio. Os candidatos também precisam estar com a vacina da febre amarela em dia.>

O programa é uma das portas de entrada para a empresa e oferece aprendizagem prática e teórica em diversas áreas em parceria com instituições de ensino. O objetivo, de acordo com a mineradora, é propiciar uma rotina que conjugue experiência prática e troca de conhecimento em um ambiente colaborativo e propício para o crescimento profissional dos participantes.>

Os interessados podem se inscrever até 2 de junho no site www.vale.com/jovemaprendiz. >

A seleção terá todas as etapas on-line, incluindo prova, dinâmica de grupo e avaliação psicológica. As fases são eliminatórias. Aqueles que avançarem na seleção ainda participarão de painel virtual com gestores e, depois, de exames médicos e entrega de documentos, sendo necessário o cartão de vacinação com comprovação de imunização contra febre amarela.>

O programa terá a duração de até dois anos, de acordo com a formação, e os candidatos devem morar na localidade onde a vaga escolhida está sendo oferecida.>

“Investimos em iniciativas que promovem o desenvolvimento das pessoas, não apenas para fortalecer suas carreiras, mas também para gerar impacto positivo em suas vidas e na sociedade. Com o Programa Jovem Aprendiz abrimos as portas para que pessoas de até 21 anos tenham a oportunidade de iniciar sua vida profissional em um ambiente que possibilita experiência prática e constante troca de conhecimento para crescer e evoluir”, explica a gerente geral de Capacitação Técnica da Vale, Cinara Uliana.>

