Mais de 5.300 vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Oportunidade para cuidador de idosos Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.328 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (19). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 288. Há oportunidades para armador de ferragens na construção civil, atendente de telemarketing, barman, caixa lotérica, engenheiro civil, motorista de caminhão, operador de retroescavadeira, pizzaiolo, recreador, entre outras chances. 288. Há oportunidades para armador de ferragens na construção civil, atendente de telemarketing, barman, caixa lotérica, engenheiro civil, motorista de caminhão, operador de retroescavadeira, pizzaiolo, recreador, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.002. Há oportunidades para assistente administrativo, recepcionista, repositor, estágio em educação física, padeiro, operador logístico, vendedor, entre outros postos. : 1.002. Há oportunidades para assistente administrativo, recepcionista, repositor, estágio em educação física, padeiro, operador logístico, vendedor, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.061 Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, atendente de frios e laticínios, auxiliar de logística, balconista, carpinteiro, churrasqueiro, pedreiro, repositor de mercdorias, entre outras chances. 1.061 Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, atendente de frios e laticínios, auxiliar de logística, balconista, carpinteiro, churrasqueiro, pedreiro, repositor de mercdorias, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 398. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obras, atendente de lanchonete, caixa de loja, dedetizador, lavador de pratos, repositor de mercadorias, soldador, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 398. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante de obras, atendente de lanchonete, caixa de loja, dedetizador, lavador de pratos, repositor de mercadorias, soldador, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 683. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, controlador de produção, copeira, cuidador de idosos, garçom, entre outras chances. 683. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, controlador de produção, copeira, cuidador de idosos, garçom, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 89. Há oportunidades para cozinheiro para quiosque, torneiro, mecânico a diesel, projetista de andaime, caldeireiro, instrumentista, técnico de planejamento de produção, entre outras chances. 89. Há oportunidades para cozinheiro para quiosque, torneiro, mecânico a diesel, projetista de andaime, caldeireiro, instrumentista, técnico de planejamento de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 39. Há oportunidades para agente de inspeção, ajudante de serralheiro, atendente de farmácia, costureira geral, envelopador, selecionador de materiais recicláveis, técnico de engenharia civil, entre outros postos. 39. Há oportunidades para agente de inspeção, ajudante de serralheiro, atendente de farmácia, costureira geral, envelopador, selecionador de materiais recicláveis, técnico de engenharia civil, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 73. Há oportunidades para arrumador de cargas, auxiliar de limpeza, motorista de caminhão, operador de ponte rolante, pedreiro, repositor de mercadorias, trabalhador da avicultura de postura, entre outras chances. 73. Há oportunidades para arrumador de cargas, auxiliar de limpeza, motorista de caminhão, operador de ponte rolante, pedreiro, repositor de mercadorias, trabalhador da avicultura de postura, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 653. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante geral, auxiliar de almoxarife, caldeireiro, encanador, esteticista, jardineiro, mecânico de automóveis, motoboy, nutricionista, entre outras chances. 653. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante geral, auxiliar de almoxarife, caldeireiro, encanador, esteticista, jardineiro, mecânico de automóveis, motoboy, nutricionista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 200. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de oficina, borracheiro, caldeireiro, operador de roçadeira, pedreiro, recepcionista, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. 200. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de oficina, borracheiro, caldeireiro, operador de roçadeira, pedreiro, recepcionista, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 482. Há oportunidades para agente funerário, assistente administrativo, apontador de obras, auxiliar de mecânico de refrigeração automotiva, caldeireiro de manutenção, eletricista industrial, estoquista, entre outras chances. 482. Há oportunidades para agente funerário, assistente administrativo, apontador de obras, auxiliar de mecânico de refrigeração automotiva, caldeireiro de manutenção, eletricista industrial, estoquista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 134. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de ponte rolante, costureira, auxiliar de costureira, embalador, consultor de vendas, coletor de lixo, motorista, operador de motoniveladora, entre outras chances. 134. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de ponte rolante, costureira, auxiliar de costureira, embalador, consultor de vendas, coletor de lixo, motorista, operador de motoniveladora, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 44. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de reflorestamento, atendente de loja, empregado doméstico arrumador, instalador de equipamentos de comunicação, entre outras chances. 44. Há oportunidades para ajudante de obras, ajudante de reflorestamento, atendente de loja, empregado doméstico arrumador, instalador de equipamentos de comunicação, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.