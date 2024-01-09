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Aprendizagem

Vale abre Programa Jovem Aprendiz com vagas no ES

Interessados podem se inscrever até 20 de janeiro; contratações estão previstas para ocorrer no primeiro semestre deste ano. Veja como participar
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jan 2024 às 13:50

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 13:50

A Vale está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz. Para o Espírito Santo, a oferta é de 34 vagas. O atendimento aos candidatos será feito pelo site www.vale.com/jovemaprendiz.
A iniciativa funciona como uma das portas de entrada para a mineradora e oferece aprendizagem prática e teórica em diversas áreas em parceria com instituições de ensino. O objetivo é contribuir com o crescimento profissional de jovens.
Para participar, é necessário ter 18 a 21 anos e o ensino médio completo. No caso de pessoas com deficiência não há limite de idade para se inscrever. Além disso, os candidatos precisam ter o esquema completo de vacinação contra Covid-19 (adequado para a idade) e estar com a vacina da febre amarela em dia.
Todas as etapas são eliminatórias e on-line, incluindo prova, dinâmica de grupo e avaliação psicológica. Os participantes que avançarem na seleção ainda participarão de painel virtual com gestores e, depois, exames médicos admissionais e entrega de documentos, incluindo cartão de vacinação.
Vale abre Programa Jovem Aprendiz com vagas no ES
Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio com valor a partir de R$ 900,18, assistência médico-hospitalar, seguro de vida, transporte ou vale transporte, programa de assistência ao empregado e incentivo à atividade física. Além disso, aos contratos que ofertarão fase prática na empresa durante esta etapa, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável).
Planta de briquete da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória
Planta de briquete da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória Crédito: Rafael Coelho/Vale/Divulgação
A duração do programa é de dois anos e os candidatos devem morar na localidade onde a vaga escolhida está sendo oferecida. A jornada é de quatro, seis ou oito horas diárias, de acordo com a proposta do negócio.
A gerente de Aquisição de Talentos na Vale, Joana Mello, ressalta que a juventude é parte essencial da transformação cultural da empresa, pois ajuda a ampliar a diversidade e traz novas visões e soluções.
“Queremos estar ao lado dessas pessoas durante todo o aprendizado do primeiro emprego, ajudando a promover seu crescimento profissional e aprimorando suas habilidades. Acreditamos que, desta forma, podemos contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde a Vale atua e incrementar a diversidade dentro da empresa”, complementa.

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