Vale abre Programa Jovem Aprendiz com vagas no ES

A Vale está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz. Para o Espírito Santo, a oferta é de 34 vagas. O atendimento aos candidatos será feito pelo site www.vale.com/jovemaprendiz

A iniciativa funciona como uma das portas de entrada para a mineradora e oferece aprendizagem prática e teórica em diversas áreas em parceria com instituições de ensino. O objetivo é contribuir com o crescimento profissional de jovens.

Para participar, é necessário ter 18 a 21 anos e o ensino médio completo. No caso de pessoas com deficiência não há limite de idade para se inscrever. Além disso, os candidatos precisam ter o esquema completo de vacinação contra Covid-19 (adequado para a idade) e estar com a vacina da febre amarela em dia.

Todas as etapas são eliminatórias e on-line, incluindo prova, dinâmica de grupo e avaliação psicológica. Os participantes que avançarem na seleção ainda participarão de painel virtual com gestores e, depois, exames médicos admissionais e entrega de documentos, incluindo cartão de vacinação.

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Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio com valor a partir de R$ 900,18, assistência médico-hospitalar, seguro de vida, transporte ou vale transporte, programa de assistência ao empregado e incentivo à atividade física. Além disso, aos contratos que ofertarão fase prática na empresa durante esta etapa, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável).

Planta de briquete da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória Crédito: Rafael Coelho/Vale/Divulgação

A duração do programa é de dois anos e os candidatos devem morar na localidade onde a vaga escolhida está sendo oferecida. A jornada é de quatro, seis ou oito horas diárias, de acordo com a proposta do negócio.

A gerente de Aquisição de Talentos na Vale, Joana Mello, ressalta que a juventude é parte essencial da transformação cultural da empresa, pois ajuda a ampliar a diversidade e traz novas visões e soluções.