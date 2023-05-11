Vale abre programa de estágio com vagas no ES

Vale quer ter mais diversidade entre seus empregados Crédito: Divulgação

A Vale está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023 com oportunidades em diversos Estados. Ao todo, são 900 vagas, sendo 240 para o Espírito Santo. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de junho, no site www.vale.com/estagio

Também há chances no Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro. Todo o processo seletivo será on-line. Os estagiários terão acesso a uma trilha de desenvolvimento exclusiva composta por treinamentos, vídeos e outros materiais com conteúdo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades de carreira.

A seleção é destinada a pessoas de todas as idades, que estejam matriculadas em vários cursos de Ensino Superior com previsão de formatura entre dezembro/2024 e dezembro/2026.

A bolsa-auxílio mensal é de R$ 1.375,40, além de outros benefícios como vale-refeição ou alimentação na empresa; assistência médica; gympass e recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses. A previsão é de que os estagiários comecem a atuar em outubro.

A carga horária de trabalho é de 6 horas e as vagas são para três formatos de trabalho: presencial, remoto com acesso frequente às unidades da Vale ou remoto com acesso eventual às unidades da empresa.

As chances são para estudantes de engenharias, administração, cursos da área de tecnologia, como análise de sistemas, entre outros. As especificações de cada vaga, com detalhamento sobre cursos, modalidade e local de trabalho também estão disponíveis no site.

“Estamos em uma jornada para nos tornarmos uma mineradora cada vez mais sustentável e inovadora. Queremos atrair estudantes dispostos a contribuir com a construção de um ambiente de trabalho mais diverso e respeitoso e que tenham interesse em evoluir junto com a empresa”, explica o gerente de Recrutamento e Seleção da Vale, Ricardo Pina.

Segundo ele, a trilha de desenvolvimento preparada especificamente para os estagiários vai promover o aprendizado de competências vinculadas aos valores da empresa, além de permitir que os estagiários desenvolvam habilidades que poderão ser usadas em toda a carreira.

O conteúdo da trilha inclui o desenvolvimento em dez competências de carreira, entre elas: protagonismo; inteligência emocional; comunicação; gestão do tempo; pensamento crítico; e gestão de projetos.

Serviço