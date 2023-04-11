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Em 25 estados e no DF

IBGE abre seleção para contratar 316 estagiários com vagas do ES

Candidatos poderão se inscrever de 8 a 23 de maio, estudantes serão selecionados por meio de uma prova on-line, composta por 20 questões

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 11:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 abr 2023 às 11:02
Oportunidades de estágio do IBGE
IBGE lançou edital de seleção de estagiários Crédito: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo público para contratar 316 estagiários em 25 estados e no Distrito Federal. As oportunidades são destinadas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em 22 cursos de nível superior. Podem se inscrever alunos de nível superior cursando a partir do 3º período.
Para o Espírito Santo, são quatro vagas, sendo duas para Administração, uma para Comunicação Social - Jornalismo ou Publicidade e uma para Economia.
São 238 vagas para a jornada de 4 horas e 78 vagas para jornada de 6 horas. A bolsa será de R$ 787,98 para jornada de 20 horas e de R$ 1.125,69 para 30 horas semanais. Haverá ainda o pagamento de auxílio-transporte no valor de R$ 10 pago somente em dias de estágio presencial.
Conforme as regras da seleção, são reservados 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos pretos e pardos. Além disso, não serão convocados estudantes cujo término do curso seja igual ou inferior a 6 meses da data da convocação.
O estágio será feito na modalidade presencial, na modalidade à distância ou na modalidade híbrida (presencialmente e à distância), a depender das necessidades do IBGE.
Os candidatos poderão se inscrever de 8 a 23 de maio, no site do CIEE. https://pp.ciee.org.br/vitrine/9217/detalhe Não há cobrança de taxa de inscrição.
Para se inscrever, o estudante deverá informar a localidade em que deseja exercer suas atividades e o horário de disponibilidade para estágio (matutino ou vespertino).

Como será a seleção

Os candidatos farão prova on-line no site do Ciee. O teste poderá ser feito somente pela internet entre os dias 8 e 23 de maio, incluindo sábado, domingo e feriados.
Os participantes terão que responder 20 questões, sendo cinco de Língua Portuguesa, cinco de Matemática e Raciocínio Lógico, cinco de Geografia e cinco de Conhecimentos Gerais e Atualidades.
Serão dois minutos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 23 de junho e o início das contratações devem ocorrer em julho.

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