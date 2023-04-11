IBGE abre seleção para contratar 316 estagiários com vagas do ES

IBGE lançou edital de seleção de estagiários Crédito: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo público para contratar 316 estagiários em 25 estados e no Distrito Federal. As oportunidades são destinadas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em 22 cursos de nível superior. Podem se inscrever alunos de nível superior cursando a partir do 3º período.

Para o Espírito Santo, são quatro vagas, sendo duas para Administração, uma para Comunicação Social - Jornalismo ou Publicidade e uma para Economia.

São 238 vagas para a jornada de 4 horas e 78 vagas para jornada de 6 horas. A bolsa será de R$ 787,98 para jornada de 20 horas e de R$ 1.125,69 para 30 horas semanais. Haverá ainda o pagamento de auxílio-transporte no valor de R$ 10 pago somente em dias de estágio presencial.

Conforme as regras da seleção, são reservados 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos pretos e pardos. Além disso, não serão convocados estudantes cujo término do curso seja igual ou inferior a 6 meses da data da convocação.

O estágio será feito na modalidade presencial, na modalidade à distância ou na modalidade híbrida (presencialmente e à distância), a depender das necessidades do IBGE.

Os candidatos poderão se inscrever de 8 a 23 de maio, no site do CIEE. https://pp.ciee.org.br/vitrine/9217/detalhe Não há cobrança de taxa de inscrição.

Para se inscrever, o estudante deverá informar a localidade em que deseja exercer suas atividades e o horário de disponibilidade para estágio (matutino ou vespertino).

Como será a seleção

Os candidatos farão prova on-line no site do Ciee. O teste poderá ser feito somente pela internet entre os dias 8 e 23 de maio, incluindo sábado, domingo e feriados.

Os participantes terão que responder 20 questões, sendo cinco de Língua Portuguesa, cinco de Matemática e Raciocínio Lógico, cinco de Geografia e cinco de Conhecimentos Gerais e Atualidades.