Mais de 3 mil vagas de emprego e estágio nos Sines do ES

Vagas para trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do trabalhador do Espírito Santo têm 3.083 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (10). Oportunidades são destinadas a profissionais de todos nos níveis de escolaridade em cargos como enfermeiro, auxiliar de serviços gerais, assistente de TI, pintor júnior, assistente social, diarista, auxiliar de recebimento de sucata, ajudante de obras e serralheiro.

Os interessados devem procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. É necessário levar os documentos pessoais. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Os trabalhadores da Grande Vitória devem procurar as agências do Sine de Vila Velha (82), Serra (691), Vitória (301) e Cariacica (291), além da Agência do Trabalhador do município (692). Há ainda chances nas agência do interior: Aracruz (18), Anchieta (97), Cachoeiro de Itapemirim (510), Linhares (224), Nova Venécia (59) e São Mateus (118).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 82

82 Ajudante de obras (11)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de armazenamento (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de linha de produção (12)

Auxiliar de marceneiro (2)

Colocador de papel de parede (1)

Consultor administrativo (1)

Consultor de vendas (20)

Cozinheiro geral (2)

Eletricista de instalações (edifícios) (8)

Encarregado de obras (1)

Farmacêutico (1)

Gerente operacional (1)

Marceneiro (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Pedreiro (8)

Supervisor de vendas comercial (4)

Sushiman (3)

Vendedor interno (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 692

692 Açougueiro (12)

Ajudante de armazém (5)

Ajudante de caminhão (5)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de obras (8)

Ajudante de padeiro (3)

Ajudante de pedreiro (4)

Ajudante de serralheiro (2)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife (2)

Amarrador (4)

Analista administrativa (2)

Armador (5)

Artífice (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de ti (1)

Assistente financeiro (2)

Assistente social (1)

Atendente (2)

Auxiliar de carga e descarga (40)

Auxiliar de costura (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de desempenador de chassis (1)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de estoque junior (3)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de fabricação -temporário (100)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar de mecânico (7)

Auxiliar de montagem (2)

Auxiliar de obra (15)

Auxiliar de produção (25)

Auxiliar de produção para metalúrgica (2)

Auxiliar de recebimento de sucata (1)

Auxiliar de serviços gerais (42)

Auxiliar de topografia (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar operacional (20)

Balconista (10)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro linha pesada (1)

Cabista pleno (1)

Camareira (3)

Carpinteiro (10)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Conferente (8)

Conferente de mercadoria (3)

Conferente junior (3)

Consultor administrativo (1)

Cozinheira (2)

Desossador (2)

Diarista (50)

Doméstica (2)

Eletricista automotivo (3)

Eletricista força e controle (1)

Eletricista industrial (1)

Eletricista mecânico (1)

Eletricista predial (1)

Embalador (9)

Encarregado (1)

Encarregado de alvenaria, bloco e armação (1)

Enfermeiro (1)

Estágio superior em Farmácia (1)

Estágio superior em Marketing (1)

Estágio técnico ou superior em Administração (1)

Estágio técnico ou superior em Logística (1)

Estoquista (2)

Gerente de loja (1)

Laboratorista (2)

Lanterneiro (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (2)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico automotivo (equipamentos pesados) (1)

Mecânico automotivo auxiliar (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico de veículos leves (10)

Mecânico soldador (equipamentos pesados) (1)

Moleiro (1)

Moleiro soldador (1)

Montador de veículo (1)

Montador soldador mig/er (1)

Montador soldador tig/er (1)

Montadores de andaime (10)

Motorista (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (2)

Motorista cnh D (2)

Motorista cnh D ou E (3)

Motorista cnh E (1)

Motorista de caminhão cnh D (4)

Motorista truck (1)

Movimentador de mercadoria (2)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno pedreiro (6)

Operador de empilhadeira (12)

Operador de loja (15)

Operador de perecíveis (3)

Operador de prensa e dobradeira (1)

Orçamentista (1)

Padeiro (5)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (12)

Pedreiro oficial A (5)

Pedreiro pleno (1)

Pintor (1)

Pintor junior (1)

Professor de musculação (1)

Recepcionista (4)

Recuperador de crédito (interno e externo) (1)

Repositor (8)

Repositor de depósito (4)

Salgadeiro (1)

Separador de mercadorias (1)

Serralheiro (4)

Soldador (3)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor comercial (4)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de enfermagem do trabalho (4)

Técnico de informática (1)

Técnico mecânico (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (4)

Vendedor interno (16)

Vidraceiro (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (10)

Assistente de atendimento (2)

Assistente de vendas (2)

Atendente de loja (6)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de amostra (2)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de manutenção automotivo (3)

Auxiliar de operações (30)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar operacional logístico e de armazém (1)

Carregador (10)

Consultor comercial (3)

Embalador (4)

Operador de call center (10)

Porteiro (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 691

691 Açougueiro (20)

Agente de vendas de serviços (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (8)

Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de cozinha pcd (1)

Analista administrativo pcd (2)

Analista de inteligência de mercado (1)

Arrumador de prateleiras - em supermercados (2)

Assistente administrativo (2)

Assistente administrativo pcd (10)

Assistente técnico de engenharia (obras de infraestrutura de estrada) (1)

Atendente de agência pcd (30)

Atendente de lanchonete (3)

Atendente do setor de frios e laticínios (10)

Auxiliar administrativo área rh (1)

Auxiliar administrativo (estágio) (5)

Auxiliar de desinsetização (dedetizador) (2)

Auxiliar de estoque (20)

Auxiliar de faturamento (2)

Auxiliar de limpeza (10)

Auxiliar de limpeza pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (11)

Auxiliar de logística (2)

Auxiliar de logística pcd (2)

Auxiliar de mecânico (exceto de veículos automotores) (4)

Auxiliar de mecânicos de autos (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar operacional de logística (35)

Avaliador de automóveis (7)

Caldeireiro de manutenção (15)

Caldeireiro montador (11)

Caldeireiro (de chapas de ferro e aço) (2)

Carpinteiro (15)

Carpinteiro (obras) (1)

Carpinteiro (4)

Chapeiro (1)

Churrasqueiro (1)

Confeccionador de pneus (3)

Confeiteiro (1)

Coordenador de costura do vestuário (1)

Cortador de roupas (1)

Dedetizador (2)

Eletricista (15)

Eletricista auxiliar pcd (2)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas pcd (5)

Eletricista de rede pcd (5)

Encanador pcd (5)

Encarregado de carga e descarga no transporte rodoviário (6)

Encarregado de montagem (2)

Engenheiro civil (3)

Especialista em engenharia civil (engenheiro civil estágio) (1)

Ferramenteiro (15)

Fiscal de loja (10)

Forneiro de padaria (balconista atendente) (2)

Forrador de móveis (1)

Frentista (2)

Gerente de produção e operações (1)

Gerente de departamento pessoal (1)

Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) (1)

Jardineiro (2)

Lavador de veículos (10)

Lixador de peças de metal (45)

Lubrificador de máquinas (1)

Maçariqueiro (20)

Maçariqueiro pcd (2)

Mecânico (45)

Mecânico pcd (5)

Mecânico de equipamentos industriais pcd (1)

Mecânico de manutenção industrial (5)

Mecânico de máquina industrial (3)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel pcd (1)

Mecânico/eletricista (1)

Mestre caldeireiro (3)

Montador (15)

Montador de estruturas metálicas pcd (1)

Montador pcd (5)

Motorista de ambulância (5)

Operador de caixa (2)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de loja (10)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de vendas (lojas) (12)

Operador eletromecânico pcd (1)

Operador especializado extrusora (1)

Padeiro (2)

Pedreiro (38)

Professor instrutor de educação profissional (1)

Repositor em supermercados (20)

Salgadeiro (1)

Servente de obras (10)

Soldador pcd (4)

Soldador (31)

Supervisor de logística (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico de ar condicionado (1)

Técnico de instalação (1)

Técnico de manutenção elétrica de máquina (1)

Técnico de programação e controle de serviço de manutenção pcd (1)

Técnico em atendimento e vendas (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico (1)

Torneiro mecânico (6)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor interno (21)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 301

301 Açougueiro (10)

Ajudante de estruturas metálicas (2)

Ajudante de obras (6)

Ajudante de padeiro (10)

Ajudante de serralheiro (2)

Ajudante de serralheiro (1)

Analista de suporte (1)

Armador de ferragens na construção civil (3)

Artífice de manutenção (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de engenharia (construção civil) (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de lojas pcd (1)

Atendente de padaria (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de escrituração fiscal (1)

Auxiliar de estoque (1)0

Auxiliar de logística (20)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de pizzaiolo (10)

Auxiliar financeiro (1)

Caixa no comércio (2)

Carpinteiro (18)

Ceramista (1)

Chapeiro (1)

Chapista de lanchonete (1)

Churrasqueiro (1)

Colocador de estruturas metálicas (1)

Comprador (1)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (4)

Copeiro (2)

Cozinheiro de restaurante (1)

Eletricista (9)

Embalador, a mão (10)

Embalador, a mão pcd (10)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de montagem (1)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro civil (1)

Estenotipista (4)

Garçom de bar (4)

Inspetor dimensional (estruturas metálicas) (1)

Lavador de automóveis (1)

Mecânico montador (7)

Mestre de obras (1)

Montador de andaimes (edificações) (10)

Montador de estruturas metálicas (1)

Motofretista (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (10)

Operador de laminação (3)

Operador de rolo compactador (1)

Padeiro (11)

Passador de roupas (1)

Pedreiro (16)

Pedreiro de fachada (1)

Pintor de obras (1)

Pintor industrial (1)

Pizzaiolo (10)

Rastilheiro (1)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)

Repositor de mercadorias (15)

Repositor - em supermercados (10)

Serralheiro (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (2)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico em ar condicionado (2)

Vendedor de comércio varejista (3)

Vendedor de serviços (14)

Vendedor interno (2)

Vendedor porta a porta (4)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 291

291 Açougueiro (19)

Agente de vendas (2)

Ajudante de carga e descarga (18)

Ajudante de obras (5)

Armador de ferragens (3)

Arqueador de molas (1)

Assistente de vendas pcd (4)

Auxiliar de armazenamento (14)

Auxiliar de limpeza pcd (30)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar técnico eletrônico (2)

Bombeiro hidráulico (2)

Camareira (6)

Carpinteiro (10)

Confeiteiro (5)

Conferente de carga e descarga (5)

Conferente de logística (10)

Cozinheiro (1)

Embalador pcd (10)

Fazedor de cerca (10)

Fiscal de prevenção (10)

Gerente de farmácia (1)

Jardineiro (1)

Laboratorista (1)

Mecânico de auto em geral (10)

Mecânico industrial (3)

Motofretista (4)

Operador de câmaras frias (10)

Operador de empilhadeira (5)

Padeiro (10)

Pedreiro (1)

Recuperador de crédito (50)

Repositor (10)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (1)

Servente de limpeza e desossa em açougue (10)

Técnico de refrigeração (1)

Tratorista operador de roçadeira (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 18

18 Auxiliar de contabilidade (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar de produção (4)

Caldeireiro (2)

Churrasqueiro (1)

Mecânico (1)

Motorista administrativo (1)

Pizzaiolo (1)

Técnico em eletrotécnica (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (10)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 97

97 Ajudante de Obras (20)

Atendente balconista (2)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar administrativo (1)

Farmacêutico horista (1)

Líder de montagem (2)

Líder de solda (2)

Marceneiro (1)

Montador de andaimes (30)

Motorista carreteiro (12)

Operador de equipamento (caçamba) (5)

Operador de equipamentos (2)

Operador de loja (1)

Rigger (12)

Supervisor de loja (1)

Supervisor de mergulho (1)

Técnico em instrumentação (1)

Topógrafo (2)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 510

510 Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6)

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de obras (5)

Ajudante de pintor (1)

Almoxarife (4)

Analista (30)

Analista chefe (3)

Apontador (4)

Apropriador (1)

Armador de ferragens (4)

Arrumador de cargas (30)

Assistente de engenharia (1)

Atendente de fornecedor de cana (10)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de destilaria (7)

Auxiliar de linha de produção (58)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar operacional (1)

Balanceiro (9)

Bombeiro hidráulico (1)

Bordadeira (1)

Borracheiro (3)

Carpinteiro (4)

Chefe de cozinha (1)

Cobrador (1)

Conferente de carga e descarga (3)

Copeira (1)

Cortador de roupas (2)

Costureira de roupas (2)

Costureira na reparação de roupas (1)

Cozinheira geral (1)

Cozinheiro (2)

Eletricista de automóveis (1)

Eletricista de manutenção industrial (10)

Encarregado / feitor (1)

Encarregado de extração (1)

Encarregado de laboratório (3)

Ensacador (8)

Escriturário (1)

Estagiário engenheiro civil (1)

Estoquista pcd (1)

Expedidor (7)

Frentista (4)

Gerente de produção (1)

Greidista (2)

Líder de armazém (1)

Líder de pátio de cana (3)

Líder operacional (3)

Lubrificador de moendas (1)

Mandrilador (1)

Mecânico automotivo (2)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de máquinas industriais (1)

Mecânico industrial (5)

Mecânico meio oficial (1)

Motorista de caminhão (3)

Motorista de caminhão pcd (1)

Motorista operador (1)

Oficial de obras (1)

Operador de caldeira (8)

Operador de carregamento de álcool (1)

Operador de centrifuga de açucar (7)

Operador de cozedor (4)

Operador de cubas (3)

Operador de embarcadeira (9)

Operador de empacotamento (6)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de ensaque (20)

Operador de eta (6)

Operador de hidratação de cal (6)

Operador de hilo (13)

Operador de pá carregadeira (4)

Operador de painel de moendas (9)

Operador de ponte rolante (4)

Operador de rolo de terraplanagem (1)

Operador de sonda (6)

Operador de tratamento de caldo (20)

Operador de trator de pneus (1)

Pedreiro (16)

Saladeira (1)

Serralheiro (1)

Servente de obras (10)

Servente de pátio (16)

Servente de pedreiro (2)

Sinaleiro de trânsito pcd (1)

Soldador industrial / auxiliar de soldagem (14)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Torneiro cnc/ convencional (1)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (20)

Tratorista (6)

Vendedor externo (2)

Vigia (10)

Zelador (4)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 224

224 Ajudante de obras (20)

Ajudante de produção (1)

Ajudante de produção pcd (4)

Ajudante de soldador (8)

Alimentador de produção (5)

Analista administrativo (1)

Analista de suporte técnico (2)

Armador (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar de produção agropecuária (1)

Auxiliar de manutenção predial (5)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar carga e descarga (5)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estoque (3)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de obras (8)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de vidraceiro (5)

Camareira (1)

Carpinteiro (3)

Chapista de lanchonete (1)

Chefe de recepção (3)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro (1)

Departamento pessoal (1)

Eletricista (1)

Encarregado de obras (3)

Estagiário (administrativo) (1)

Estoquista (1)

Farmacêutico (1)

Gerente de fazenda (1)

Governanta (1)

Mecânico de caminhão (2)

Mecânico de manutenção (2)

Mestre de obras (2)

Motorista de caminhão (2)

Oficial (5)

Oficial de construção (3)

Oficial de manutenção predial (1)

Oficial pleno (5)

Oficial polivalente (5)

Operador escavadeira hidráulica (1)

Operador de loja (1)

Operador de máquina cnc (8)

Operador de ponte rolante (8)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (16)

Recepcionista (5)

Serralheiro (6)

Servente de obras (5)

Supervisor de almoxarifado (2)

Suporte técnico ao cliente (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico de informática (1)

Técnico de mecânico (1)

Topógrafo (1)

Trabalhador rural (8)

Tratorista (4)

Vendedor externo (14)

Vendedor interno (4)

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 17 horas, localizada na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 59

59 Acabador (1)

Ajudante civil (4)

Ajudante de obras (5)

Armador (1)

Atendente comercial (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de montagem (4)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Carpinteiro (1)

Consultor externo (5)

Coordenador administrativo (1)

Eletricista de força e controle (2)

Eletricista predial (2)

Instalador de equipamentos (2)

Instalador de equipamentos de comunicação (1)

Montador (2)

Motorista (1)

Motorista entregador (2)

Oficial polivalente (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro (2)

Pedreiro (3)

Polidor (1)

Representante de negócios (3)

Técnico em refrigeração (1)

Vendedor externo (5)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.