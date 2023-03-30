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Expansão

Economia criativa cresce e gera empregos para jovens no Espírito Santo

Proporção de jovens trabalhando em áreas como gastronomia, design, comunicação e tecnologia é superior à média dos demais setores da economia

Publicado em 30 de Março de 2023 às 13:00

Públicado em 

30 mar 2023 às 13:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Degusta Beer promove arraiá com shows e gastronomia em VV
Fabricação de cervejas artesanais cresce forte no Espírito Santo Crédito: Divulgação
A economia criativa, setor que reúne os segmentos de cultura, design, arquitetura, artesanato, comunicação, gastronomia, eventos, tecnologia da informação e outros, cresceu no Estado em 2022 e está ocupando 171 mil pessoas, 8,6% da força de trabalho do Espírito Santo. No quarto trimestre, houve um avanço de 5,4% em relação ao trimestre anterior. Os dados são do Boletim Economia Criativa, elaborado pelo Instituto Jones dos Santos Neves em parceria com a Secretaria da Cultura, e que serão divulgados na tarde desta quinta-feira (30).  
Entre os vários números, chama a atenção a participação dos jovens na atividade. Do total de pessoas empregadas pelos setores da economia criativa, 17,3% têm entre 18 e 24 anos. Nas demais atividades, a proporção fica em 11,9%. Os que têm 25 e 29 anos respondem por 14,3% dos trabalhadores da economia criativa e por 10,7% funcionários na média geral.  
Em termos de rendimento real recebido nas atividades criativas, considerado apenas o trabalho principal, ocorreu expansão de +4,9% em relação ao trimestre anterior. A média de rendimento por trabalhador alcançou o valor de R$ 2.378,93, deixando o Estado na 11ª posição na comparação com os demais Estados.
Entre os trabalhadores que atuam em segmentos criativos no Espírito Santo, 55,2% são empregados no setor privado e 36,1% trabalham por conta própria. Em relação ao nível de escolaridade, a maioria possuía ensino médio completo (35,4%), seguido por superior completo (23,4%) e fundamental incompleto (17,1%). 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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