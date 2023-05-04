Transpetro abre programa de estágio com vagas no ES

Oportunidade de estágio para estudantes Crédito: Pixabay

A Transpetro, subsidiária da Petrobras, está com inscrições abertas para o Programa de Estado 2023, incluindo o Espírito Santo. A bolsa auxílio é de R$ 1.300 para estudantes de nível superior e R$ 740 para nível médio. Os estudantes recebem ainda seguro contra acidentes, recesso remunerado, auxílio-alimentação e auxílio-transporte. O estagiário deverá cumprir jornada de seis horas de trabalho diárias (30 horas semanais).

Os interessados podem se inscrever até esta sexta-feira, dia 5 de maio, no site Malka . Na plataforma, os candidatos farão provas on-line, entrevistas e coleta e validação da documentação.

De acordo com a companhia, as oportunidades são para diversas regiões: Coari (AM), Aracruz (ES), São Luís (MA), Angra dos Reis (RJ), Duque de Caxias (RJ), Guaramirim (SC), Itajaí (SC), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), São Sebastião (SP), Madre de Deus (BA) e Macaé (RJ).

Para participar da seleção, é necessário:

Ser maior de 16 anos, sendo que nas unidades consideradas perigosas ou em áreas de risco é vedado o estágio para menores de 18 anos de idade.

O estudante deverá estar cursando, no caso de nível médio, o último ano do curso.

No caso de nível superior – Bacharelado ou Licenciatura – estar cursando: no sistema seriado -(ter cursado pelo menos 1 ano) ou no sistema de créditos (ter cursado pelo menos, 25% dos créditos).

Ser concluinte do curso, desde que a instituição de ensino informe que o estágio é condição indispensável para obtenção de certificado ou diploma.

Desejável: conhecimento tecnológico: Pacote Office intermediário