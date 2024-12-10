Senai abre 230 vagas em cursos de graça no ES em parceria com a Petrobras

Curso técnico no Senai ES Crédito: Jansen Dias Lube/Divulgação

O Programa Autonomia e Renda Petrobras , em parceria com o Senai ES e outras entidades ligadas à indústria, está com 230 vagas abertas em cursos de graça, distribuídas em 11 turmas na unidade do Senai Civit, Serra.

Os treinamentos voltados para qualificação profissional, com duração de quatro a oito meses, nas seguintes opções: Operador – Hidrojato, Sinaleiro Amarrador, Desenhista Mecânico, Inspetor - Soldagem N1, Operador de Máquinas e Equipamentos e Almoxarife.

Já o curso técnico pode chegar a 18 meses, com formação em Planejamento e Controle da Produção.

A iniciativa da Petrobras é qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As aulas estão previstas para começarem em fevereiro de 2025.

Os interessados podem se inscrever no site autonomiaerenda.com.br ou de forma presencial no Senai Civit, Serra. O atendimento ocorre até 23 de dezembro.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, escolaridade mínima exigida por cada curso, ser morador das áreas de abrangência da Petrobras e estar em situação de vulnerabilidade social, conforme determinado pelo edital. A seleção dos candidatos será feita por meio de sorteio eletrônico.

Além da gratuidade nos cursos de formação profissional, o programa prevê a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. Mulheres com filhos de até 11 meses de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858 mensais.

O público prioritário do programa são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Além de mulheres, pessoas transgêneros, transexuais e travestis, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, refugiados e pessoas com deficiência.

Com investimento de R$ 205 milhões, o programa vai oferecer 12.750 vagas nos no país próximos quatro anos. Em 2025, unidades Senai e Sesi de sete estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco) vão ofertar 285 cursos técnicos e de qualificação profissional.

"O programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento socioeconômico de cidades que representam o entorno da Petrobras no Espírito Santo. Com isso, geramos oportunidades para que pessoas da região tenham uma qualificação técnica, aumentando sua empregabilidade e suas chances de conquistar futuras vagas em nossa companhia ou outras empresas do setor", destaca o gerente Geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da Petrobras (UN-ES), Guilherme Sargenti,

O diretor regional do Senai ES e superintendente do Sesi ES, Geferson Luiz dos Santos, destaca que o programa é uma iniciativa voltada à inclusão social e ao fortalecimento de grupos minorizados.

“Com a parceria entre a Petrobras e o Senai, queremos transformar realidades por meio da qualificação profissional, ampliando o acesso ao mercado de trabalho, à autonomia financeira e à qualidade de vida. Nosso objetivo é atender às demandas do setor de Energia e criar oportunidades de desenvolvimento dos participantes”, ressalta.

Confira os cursos

OPERADOR – HIDROJATO

Duração: 4 meses

4 meses Turno: noturno

noturno Curso presencial : Senai Civit (Serra)

: Senai Civit (Serra) Vagas: 40

Perfil do curso: esse profissional irá realizar hidrojateamento, fazendo limpeza e tratamento de superfície, dentro dos padrões técnicos de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente requeridos.

Perfil egresso: a conclusão do curso Operador de Hidrojato possibilita realizar atividades de hidrojateamento com precisão e segurança, incluindo a limpeza e o tratamento de superfícies com o uso de equipamentos de alta pressão, seguindo rigorosos padrões técnicos, além de normas de saúde, segurança e meio ambiente.

Campo de atuação: indústrias petroquímicas e refinarias, construção civil e naval, siderurgia e mineração e empresas de saneamento.

SINALEIRO AMARRADOR

Duração: 4 meses

4 meses Turno: noturno

noturno Curso presencial – Senai Civit (Serra)

– Senai Civit (Serra) Vagas: 80

Perfil do curso: esse profissional irá preparar cargas e sinalizar áreas de movimentação para máquinas e equipamentos de elevação e transporte, avaliando as condições operacionais e seguindo as normas de segurança, saúde e meio ambiente.

Perfil egresso: a conclusão do curso de Sinaleiro Amarrador possibilita atuar na preparação de cargas, sinalização de áreas de movimentação e controle de máquinas e equipamentos de elevação e transporte, avaliando as condições operacionais e garantindo que as operações de movimentação de cargas sejam realizadas de maneira eficiente e segura.

Campo de atuação: construção civil, indústria metalúrgica, indústria naval, portos e logística de carga, indústria de energia (usinas e refinarias), indústria de petróleo e gás, indústria de mineração.

DESENHISTA MECÂNICO

Duração: 7 meses

7 meses Turno: noturno

noturno Curso presencial – Senai Civit (Serra)

– Senai Civit (Serra) Vagas: 20

Perfil do curso: esse profissional irá desenhar peças e conjuntos mecânicos por meio do uso de softwares específicos, atendendo padrões e normas técnicas, de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.

Perfil egresso: a conclusão do curso de Desenhista Mecânico possibilita o desenvolvimento de projetos técnicos nas áreas de Engenharia e Manufatura, especialmente em setores como metalúrgico, automobilístico e aeronáutico e na construção de máquinas e equipamentos. Ele é responsável por criar representações gráficas precisas de peças, componentes e conjuntos mecânicos, seja de forma manual (com instrumentos convencionais) ou com o uso de ferramentas eletrônicas (softwares de CAD), sempre observando as normas técnicas vigentes.

Campo de atuação: indústria metalúrgica e mecânica, indústria automobilística, indústria aeroespacial e aeronáutica, indústria de máquinas e equipamentos, indústria de energia, indústria de petróleo e gás e consultorias e projetos de engenharia.

INSPETOR - SOLDAGEM N1

Duração: 4 meses

4 meses Turno: noturno

noturno Curso presencial – Senai Civit (Serra)

– Senai Civit (Serra) Vagas: 20

Perfil do curso: esse profissional irá avaliar as atividades de soldagem, atendendo a normas e procedimentos técnicos, de qualidade, higiene, saúde e ambientais.

Perfil egresso: a conclusão do curso de Inspetor - Soldagem N1 possibilita ao profissional avaliar e assegurar a qualidade de atividades de soldagem em processos industriais, atuando em conformidade com normas, procedimentos técnicos e regulamentos específicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e meio ambiente.

Campo de atuação: indústrias de petróleo e gás, construção naval, construção civil e metalurgia, indústrias de manufatura e automotiva.

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Duração: 8 meses

8 meses Turno: noturno

noturno Curso presencial – Senai Civit (Serra)

– Senai Civit (Serra) Vagas: 20

Perfil do curso: esse profissional irá executar o processo de usinagem em máquinas com Comando Numérico Computadorizado (CNC), respeitando procedimentos e normas técnicas de qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente.

Perfil egresso: a conclusão do curso de Operador de Máquinas e Usinagem CNC possibilita o manuseio de equipamentos de alta precisão, como centros de usinagem e tornos CNC. Ele possibilita que o participante atue no preparo, programação e operação de máquinas CNC para transformar materiais brutos em peças acabadas, garantindo a qualidade dimensional e o acabamento superficial conforme especificações técnicas.

Campo de atuação: indústrias metalúrgicas e de fabricação de peças, setores automotivo e aeroespacial.

ALMOXARIFE

Duração: 4 meses

4 meses Turno: noturno

noturno Curso presencial – Senai Civit (Serra)

– Senai Civit (Serra) Vagas: 20

Perfil do curso: esse profissional irá realizar processos de aquisição e controle de materiais, máquinas, ferramentas e equipamentos de obras, de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Perfil egresso: a conclusão do curso de Almoxarife de Obras possibilita ao profissional realizar a gestão eficiente de materiais, máquinas, ferramentas e equipamentos em um canteiro de obras, assegurando que todos os itens sejam adquiridos, armazenados e distribuídos conforme as necessidades da obra e em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Campo de atuação: construtoras e incorporadoras, obras públicas e privadas, empresas de locação de equipamentos de construção, Indústrias de Construção e fornecimento de materiais e obras de manutenção.

Campo de atuação: indústrias metalúrgicas e de fabricação de peças, setores automotivo e aeroespacial.

TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO

Duração: 11 meses

11 meses Turno: noturno

noturno Curso presencial – Senai Civit (Serra)

– Senai Civit (Serra) Vagas: 30

Perfil do curso: esse profissional irá executar o planejamento, a programação, o controle e a implantação de melhorias no sistema de produção, seguindo a legislações e normas da qualidade, saúde e segurança, meio ambiente e proteção de dados.

Perfil egresso: a conclusão do curso Técnico em Planejamento e Controle da Produção possibilita ao profissional planejar, programar, controlar e propor melhorias nos sistemas de produção industrial, garantindo que os processos produtivos atendam às normas de qualidade, segurança, saúde no trabalho, meio ambiente e proteção de dados, promovendo eficiência e sustentabilidade nas operações.