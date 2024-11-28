Senac abre vagas em cursos técnico de graça para estudar em casa

Oportunidade para estudar a distância Crédito: Pixabay

O Senac-ES está com inscrições abertas para cursos técnicos de graça, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), na modalidade de Ensino a Distância (EAD). São 179 vagas, distribuídas por nove unidades da instituição.

As oportunidades são para todo o Espírito Santo em diversas áreas como Administração, Logística, Desenvolvimento de Sistemas, Segurança do Trabalho, entre outras chances. As qualificações terão como polos os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

Para participar, o candidato precisa comprovar renda familiar per capita de até dois salários-mínimos e atender a idade mínima exigida por cada curso.

As inscrições podem ser feita até 17 de dezembro no site do Senac . Ao acessar a página, basta o candidato escolher o curso de interesse e ler as informações sobre a qualificação. Ao clicar no ícone de inscrição, é só selecionar a cidade de interesse.

As vagas serão preenchidas com base na ordem de inscrição. A lista dos classificados será divulgada no dia 21 de janeiro de 2025 até às 18h no site oficial. Já as aulas têm previsão de início em 17 de fevereiro de 2025. Os cursos têm duração de um a dois anos, conforme a área.

Confira as vagas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio

Cursos

Administração (1)

Contabilidade (1)

Desenvolvimento de Sistemas (1)

Logística (1)

Meio Ambiente (1)

Qualidade (2)

Recursos Humanos (1)

Secretariado (1)

Segurança do Trabalho (2)

Transações Imobiliárias (1)

COLATINA

Endereço: Av. Doutor Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada.

Cursos

Administração (1)

Contabilidade (1)

Desenvolvimento de Sistemas (1)

Logística (1)

Meio Ambiente (1)

Qualidade (2)

Recursos Humanos (1)

Secretariado (1)

Segurança do Trabalho (2)

Transações Imobiliárias (1)

LINHARES

Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80, Nossa Senhora Conceição.

Cursos

Administração (1)

Contabilidade (1)

Desenvolvimento de Sistemas (2)

Logística (4)

Qualidade (5)

Recursos Humanos (1)

Secretariado (4)

Segurança do Trabalho (5)

Transações Imobiliárias (4)

SANTA TERESA

Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros.

Cursos

Administração (1)

Contabilidade (1)

Desenvolvimento de Sistemas (1)

Logística (1)

Meio Ambiente (1)

Qualidade (2)

Recursos Humanos (1)

Secretariado (1)

Segurança do Trabalho (2)

Transações Imobiliárias (1)

SÃO MATEUS

Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 573, Sernamby.

Cursos

Administração (1)

Contabilidade (1)

Desenvolvimento de Sistemas (1)

Logística (1)

Meio Ambiente (1)

Qualidade (2)

Recursos Humanos (1)

Secretariado (1)

Segurança do Trabalho (2)

Transações Imobiliárias (1)

SERRA

Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe.

Cursos

Administração (1)

Contabilidade (5)

Desenvolvimento de Sistemas (5)

Logística (5)

Meio Ambiente (1)

Qualidade (1)

Recursos Humanos (1)

Segurança do Trabalho (5)

Transações Imobiliárias (5)

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Endereço: Av. Domingos Perim, 988, Providência.

Cursos

Administração (1)

Contabilidade (1)

Desenvolvimento de Sistemas (1)

Logística (1)

Meio Ambiente (1)

Qualidade (2)

Recursos Humanos (1)

Secretariado (1)

Segurança do Trabalho (2)

Transações Imobiliárias (1)

VILA VELHA

Endereço: Rua Jaguaribe, 91, Divino Espírito Santo.

Cursos

Administração (1)

Contabilidade (1)

Desenvolvimento de Sistemas (2)

Logística (1)

Meio Ambiente (1)

Qualidade (2)

Recursos Humanos (1)

Segurança do Trabalho (2)

Qualidade (2)

VITÓRIA

Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira.