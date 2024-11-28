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Qualificação

Senac abre vagas em cursos técnico de graça para estudar em casa

São 179 oportunidades distribuídas por áreas como Administração, Logística, Desenvolvimento de Sistemas, Segurança do Trabalho, entre outras chances

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 10:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 nov 2024 às 10:37
Home office, modelo de trabalho foi adotado pela maior parte das empresas devido a pandemia
Oportunidade para estudar a distância Crédito: Pixabay
O Senac-ES está com inscrições abertas para cursos técnicos de graça, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), na modalidade de Ensino a Distância (EAD). São 179 vagas, distribuídas por nove unidades da instituição.
As oportunidades são para todo o Espírito Santo em diversas áreas como Administração, Logística, Desenvolvimento de Sistemas, Segurança do Trabalho, entre outras chances. As qualificações terão como polos os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
Para participar, o candidato precisa comprovar renda familiar per capita de até dois salários-mínimos e atender a idade mínima exigida por cada curso.
As inscrições podem ser feita até 17 de dezembro no site do Senac.  Ao acessar a página, basta o candidato escolher o curso de interesse e ler as informações sobre a qualificação. Ao clicar no ícone de inscrição, é só selecionar a cidade de interesse.
As vagas serão preenchidas com base na ordem de inscrição. A lista dos classificados será divulgada no dia 21 de janeiro de 2025 até às 18h no site oficial. Já as aulas têm previsão de início em 17 de fevereiro de 2025. Os cursos têm duração de um a dois anos, conforme a área.
► Clique aqui para ler o edital 

Confira as vagas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio
  • Cursos
  • Administração (1)
  • Contabilidade (1)
  • Desenvolvimento de Sistemas (1)
  • Logística (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Qualidade (2)
  • Recursos Humanos (1)
  • Secretariado (1)
  • Segurança do Trabalho (2)
  • Transações Imobiliárias (1)
COLATINA
Endereço: Av. Doutor Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada.
  • Cursos
  • Administração (1)
  • Contabilidade (1)
  • Desenvolvimento de Sistemas (1)
  • Logística (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Qualidade (2)
  • Recursos Humanos (1)
  • Secretariado (1)
  • Segurança do Trabalho (2)
  • Transações Imobiliárias (1)
LINHARES
Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80, Nossa Senhora Conceição.
  • Cursos
  • Administração (1)
  • Contabilidade (1)
  • Desenvolvimento de Sistemas (2)
  • Logística (4)
  • Qualidade (5)
  • Recursos Humanos (1)
  • Secretariado (4)
  • Segurança do Trabalho (5)
  • Transações Imobiliárias (4)
SANTA TERESA
Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 682, Dois Pinheiros.
  • Cursos
  • Administração (1)
  • Contabilidade (1)
  • Desenvolvimento de Sistemas (1)
  • Logística (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Qualidade (2)
  • Recursos Humanos (1)
  • Secretariado (1)
  • Segurança do Trabalho (2)
  • Transações Imobiliárias (1)
SÃO MATEUS
Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 573, Sernamby.
  • Cursos
  • Administração (1)
  • Contabilidade (1)
  • Desenvolvimento de Sistemas (1)
  • Logística (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Qualidade (2)
  • Recursos Humanos (1)
  • Secretariado (1)
  • Segurança do Trabalho (2)
  • Transações Imobiliárias (1)
SERRA
Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe.
  • Cursos
  • Administração (1)
  • Contabilidade (5)
  • Desenvolvimento de Sistemas (5)
  • Logística (5)
  • Meio Ambiente (1)
  • Qualidade (1)
  • Recursos Humanos (1)
  • Segurança do Trabalho (5)
  • Transações Imobiliárias (5)
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Endereço: Av. Domingos Perim, 988, Providência.
  • Cursos
  • Administração (1)
  • Contabilidade (1)
  • Desenvolvimento de Sistemas (1)
  • Logística (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Qualidade (2)
  • Recursos Humanos (1)
  • Secretariado (1)
  • Segurança do Trabalho (2)
  • Transações Imobiliárias (1)
VILA VELHA
Endereço: Rua Jaguaribe, 91, Divino Espírito Santo.
  • Cursos
  • Administração (1)
  • Contabilidade (1)
  • Desenvolvimento de Sistemas (2)
  • Logística (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Qualidade (2)
  • Recursos Humanos (1)
  • Segurança do Trabalho (2)
  • Qualidade (2)
VITÓRIA
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira.
  • Cursos
  • Administração (2)
  • Contabilidade (5)
  • Desenvolvimento de Sistemas (5)
  • Logística (5)
  • Meio Ambiente (2)
  • Qualidade (2)
  • Recursos Humanos (2)
  • Secretariado (5)
  • Segurança do Trabalho (8)
  • Transações Imobiliárias (5)

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