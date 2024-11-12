Curso de Residência encerra 27ª edição com mensagens de fortalecimento ao jornalismo profissional

Formandos do Curso de Residência em Jornalismo 2024. Crédito: Arthur Louzada

Uma noite de sorrisos, olhares e emoções que diziam mais do que palavras. Assim foi a cerimônia de formatura do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, em Vitória, na noite da última sexta-feira (08). Cerca de 200 pessoas, entre profissionais do grupo, familiares e amigos dos 10 alunos que concluíram o programa de imersão prestigiaram o evento.

Entre os formandos, a ansiedade e a empolgação de terminar mais um ciclo se misturavam à nostalgia do ato final desta edição, coroada por mais de 380 conteúdos produzidos pela turma ao longo de três meses, e do alcance de mais de 900 mil pessoas nas redes sociais - para onde os residentes produziram estáticos e em vídeo.

Ex-residentes das turmas de 2023 e de 2000, o repórter da TV Gazeta Noroeste, Enzo Teixeira, e a editora de Opinião de A Gazeta, Carol Rodrigues, comandaram a apresentação da formatura. O diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, ressaltou a relevância do projeto no calendário institucional, pontuando que o compromisso com a formação de novos jornalistas é algo inegociável para o grupo.

“As eleições municipais, normalmente, são eleições que a gente tem mais trabalho do que a eleição estadual e presidência, então vocês (residentes) viram o calor do trabalho que é feito e tiveram uma oportunidade muito boa. E tão importante quanto formar mais 10 residentes, é lembrar que muitos ex-residentes hoje ocupam cargos de chefia na Rede Gazeta, e outros tantos também têm posições de destaque fora daqui, inclusive no mercado nacional”, destacou Moraes.

Apoio ao jornalismo profissional

O 27º Curso de Residência em Jornalismo teve o patrocínio da concessionária de rodovias Eco101, da Suzano, Vale e VixPar. Cíntia Dias, coordenadora de comunicação da Eco 101, enfatizou a importância do papel do jornalismo em ajudar o público a discernir a verdade em meio ao fluxo constante de informações.

“A forma de fazer jornalismo mudou, isso exige muito mais a visão para as mídias digitais. Vocês produzem texto, vídeo, podcast, imagens.... para atingir a audiência, que pode estar em qualquer lugar. E, para isso, vocês foram muito bem preparados pela Rede Gazeta. A Rede Gazeta está antenada com as transformações do mercado e tenho certeza que proveu vocês de uma excelente formação. Então, queria parabenizar a Rede Gazeta por essa iniciativa tão longeva, 27 anos de curso, tão raro no Brasil”, afirmou Cíntia, ressaltando como a Rede Gazeta tem sido essencial na formação de jornalistas capazes de trabalhar com diversos formatos e veículos.

Carla Nascimento, ex-residente da turma de 2006 e atualmente analista de Relacionamento com a Imprensa da Vale, também lembrou que a experiência oferecida pela Rede é uma referência no mercado. “A Residência em Jornalismo transforma, capacita e lança profissionais prontos para o mercado. Fico orgulhosa de testemunhar o início da trajetória de vocês. Tenho certeza que cada um de vocês sai melhor do que entrou”, disse Carla, que incentivou os formandos a serem empreendedores e inovadores em suas abordagens.

Já Patrícia Chieppe, CEO da Vixpar, braço de logística do Grupo Águia Branca, reforçou a importância da busca constante pelo desenvolvimento profissional. Durante o Curso, os residentes tiveram um desafio proposto pela empresa, criando conteúdos específicos para a VIXPAR, o que, segundo Patrícia, representa uma experiência prática e enriquecedora. “O conhecimento não termina aqui. Sigam buscando, aprendendo e se reinventando. O mundo é de vocês”, declarou, com entusiasmo.