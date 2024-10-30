Sedu do ES abre vagas em cursos técnicos em parceria com o Ifes

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Educação do Espírito Santo ( Sedu ) está com inscrições abertas para 541 vagas em cursos técnicos de nível médio na forma concomitante, ou seja, que podem ser feitos junto com o ensino médio. O processo seletivo ocorre em parceria multicampi com o Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ). As aulas são de graça.

A seleção oferece oportunidades em diversas áreas de formação e tem como objetivo preencher vagas para o primeiro e segundo semestres de 2025.

Os alunos poderão escolher um dos seguintes campi para estudar: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Nova Venécia, Santa Teresa, Vila Velha e Vitória.

Os cursos técnicos oferecidos são:

Técnico em Agropecuária

Técnico em Edificações

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Estradas

Técnico em Informática para Internet

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Técnico em Mecânica

Técnico em Metalurgia

Técnico em Mineração

Técnico em Química

Para participar, o candidato precisa estar cursando, em 2025, a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Regular (EMR) ou a 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), dependendo do campus de escolha. Em algumas unidades, é exigida a 2ª série do EMR ou a 2ª etapa da EJA.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 1º de dezembro de 2024, no site www.selecaoaluno.es.gov.br e clicar no ícone “IFES”.