Sedu do ES abre vagas em cursos técnicos em parceria com o Ifes

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para 541 vagas em cursos técnicos de nível médio na forma concomitante, ou seja, que podem ser feitos junto com o ensino médio. O processo seletivo ocorre em parceria multicampi com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As aulas são de graça.
A seleção oferece oportunidades em diversas áreas de formação e tem como objetivo preencher vagas para o primeiro e segundo semestres de 2025.
Os alunos poderão escolher um dos seguintes campi para estudar: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Nova Venécia, Santa Teresa, Vila Velha e Vitória.
- Os cursos técnicos oferecidos são:
- Técnico em Agropecuária
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletromecânica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Informática para Internet
- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Metalurgia
- Técnico em Mineração
- Técnico em Química
Para participar, o candidato precisa estar cursando, em 2025, a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Regular (EMR) ou a 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), dependendo do campus de escolha. Em algumas unidades, é exigida a 2ª série do EMR ou a 2ª etapa da EJA.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 1º de dezembro de 2024, no site www.selecaoaluno.es.gov.br e clicar no ícone “IFES”.
O resultado das inscrições será divulgado no dia 29 de novembro, a partir das 17 horas. De acordo com a Sedu, os estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental e forem classificados, será exigida a comprovação de pré-matrícula ou matrícula na Rede Pública Estadual do Espírito Santo no momento da matrícula.