Senac faz feirão do emprego com oportunidades no ES

Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Senac Espírito Santo vai realizar uma série de feirões de emprego nas unidades da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Linhares. São mais de 600 vagas e os candidatos precisam ficar atentos aos dias e horários de atendimento.

Os postos são para cargos como operador de caixa, embalador, repositor, padeiro, açougueiro e fiscal de controle patrimonial. Além da oferta de emprego, a programação inclui palestras e oficinas.

Para participar do processo seletivo, é necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência e de escolaridade. São 182 vagas disponíveis em Vitória, 126 em Vila Velha, 114 na Serra, 57 em Cariacica e 155 em Linhares.

A iniciativa ocorre em parceria com o Carone, por meio do Emprega Senac. O programa facilita a busca por oportunidades de emprego e estágios, além de oferecer às organizações acesso a profissionais qualificados e atualizados com as demandas do mercado.

Confira os locais do Feirão

SERRA

Vagas: 114

114 Data: 1º de novembro

1º de novembro Horário: 8h às 17h

8h às 17h Local: Senac da Serra, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe.

VILA VELHA

Vagas: 126

126 Data: 4 de novembro

4 de novembro Horário: 8h às 12h

8h às 12h Local: Senac de Vila Velha, Rua Vereadora Dozinha Justo, 91 - Divino Espírito Santo.

VITÓRIA

Vagas: 182

182 Data: 5 de novembro

5 de novembro Horário: 8h às 17h

8h às 17h Local: Senac de Vitória, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira.

CARIACICA

Vagas: 57

57 Data: 7 de novembro

7 de novembro Horário: 13h às 17h

13h às 17h Local: Senac de Cariacica, Rua João Lopes Rogério, 10, Campo Grande.