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Senac faz feirão do emprego com oportunidades no ES

São 182 vagas disponíveis em Vitória, 126 em Vila Velha, 114 na Serra, 57 em Cariacica e 155 em Linhares. Candidato precisa levar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência e de escolaridade
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 out 2024 às 10:54

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 10:54

Carteira de trabalho digital
Carteira de trabalho digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Senac Espírito Santo vai realizar uma série de feirões de emprego nas unidades da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Linhares. São mais de 600 vagas e os candidatos precisam ficar atentos aos dias e horários de atendimento.
Os postos são para cargos como operador de caixa, embalador, repositor, padeiro, açougueiro e fiscal de controle patrimonial. Além da oferta de emprego, a programação inclui palestras e oficinas.
Para participar do processo seletivo, é necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência e de escolaridade. São 182 vagas disponíveis em Vitória, 126 em Vila Velha, 114 na Serra, 57 em Cariacica e 155 em Linhares.
A iniciativa ocorre em parceria com o Carone, por meio do Emprega Senac. O programa facilita a busca por oportunidades de emprego e estágios, além de oferecer às organizações acesso a profissionais qualificados e atualizados com as demandas do mercado.

Confira os locais do Feirão

  • SERRA
  • Vagas: 114 
  • Data: 1º de novembro
  • Horário: 8h às 17h
  • Local: Senac da Serra, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe.
  • VILA VELHA
  • Vagas: 126 
  • Data: 4 de novembro
  • Horário: 8h às 12h
  • Local: Senac de Vila Velha, Rua Vereadora Dozinha Justo, 91 - Divino Espírito Santo.
  • VITÓRIA
  • Vagas: 182 
  • Data: 5 de novembro
  • Horário: 8h às 17h
  • Local: Senac de Vitória, Avenida  Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira.
  • CARIACICA
  • Vagas: 57 
  • Data: 7 de novembro
  • Horário: 13h às 17h
  • Local: Senac de Cariacica, Rua João Lopes Rogério, 10, Campo Grande.
  • LINHARES
  • Vagas: 155 
  • Data: 9 de novembro
  • Horário: 8 às 14h
  • Local: Senac de Linhares, Rua Governador Florentino Avidos, 80, Nossa Senhora da Conceição.

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