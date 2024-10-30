Senac faz feirão do emprego com oportunidades no ES

O Senac Espírito Santo vai realizar uma série de feirões de emprego nas unidades da Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Linhares. São mais de 600 vagas e os candidatos precisam ficar atentos aos dias e horários de atendimento.
Os postos são para cargos como operador de caixa, embalador, repositor, padeiro, açougueiro e fiscal de controle patrimonial. Além da oferta de emprego, a programação inclui palestras e oficinas.
Para participar do processo seletivo, é necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência e de escolaridade. São 182 vagas disponíveis em Vitória, 126 em Vila Velha, 114 na Serra, 57 em Cariacica e 155 em Linhares.
A iniciativa ocorre em parceria com o Carone, por meio do Emprega Senac. O programa facilita a busca por oportunidades de emprego e estágios, além de oferecer às organizações acesso a profissionais qualificados e atualizados com as demandas do mercado.
Confira os locais do Feirão
- SERRA
- Vagas: 114
- Data: 1º de novembro
- Horário: 8h às 17h
- Local: Senac da Serra, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe.
- VILA VELHA
- Vagas: 126
- Data: 4 de novembro
- Horário: 8h às 12h
- Local: Senac de Vila Velha, Rua Vereadora Dozinha Justo, 91 - Divino Espírito Santo.
- VITÓRIA
- Vagas: 182
- Data: 5 de novembro
- Horário: 8h às 17h
- Local: Senac de Vitória, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira.
- CARIACICA
- Vagas: 57
- Data: 7 de novembro
- Horário: 13h às 17h
- Local: Senac de Cariacica, Rua João Lopes Rogério, 10, Campo Grande.
- LINHARES
- Vagas: 155
- Data: 9 de novembro
- Horário: 8 às 14h
- Local: Senac de Linhares, Rua Governador Florentino Avidos, 80, Nossa Senhora da Conceição.