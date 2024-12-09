Programa da Petrobras abre 400 vagas em cursos técnicos da área do petróleo

Edifício sede da Petrobras Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Programa Autonomia e Renda Petrobras , uma iniciativa da estatal em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), está com 400 vagas abertas em cursos técnicos de graça.

São dez opções de cursos técnicos subsequentes, voltados para pessoas que já concluíram o ensino médio. As qualificações são ofertadas nos municípios de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus e Vitória.

Todas as capacitações são relacionadas ao eixo tecnológico de Controle e Processos Industriais, mais especificamente às profissões relacionadas ao setor de Óleo e Gás. Os cursos são os seguintes:

Técnico em Mecânica (40 vagas - turno da tarde) - Campus Aracruz

Técnico em Planejamento e Controle de Produção (40 vagas - turno da tarde) - Campus Cariacica

Técnico em Controle de Qualidade (40 vagas - turno da noite) - Campus Cachoeiro de Itapemirim

Técnico em Edificações (40 vagas - turno da noite) - Campus Colatina

Técnico em Eletrotécnica (40 vagas - turno da noite) - Campus Guarapari

Técnico em Automação (40 vagas - turno da noite) - Campus Linhares

Técnico em Mecânica (40 vagas - turno da noite) - Campus São Mateus

Técnico em Metalurgia (40 vagas - turno da manhã) - Campus Vitória

Técnico em Segurança do Trabalho (40 vagas - turno da manhã) - Campus Vitória

Técnico em Soldagem (40 vagas - turno da manhã) - Campus Vitória

Para participar, o candidato deve ter, no mínimo, ensino médio completo e ter cursado todo o ensino fundamental em escola pública.

Os participantes recebem bolsas-auxílio no valor de R$ 660 mensais durante o período em que estiverem realizando os cursos. Para mulheres com filho(s) de até 11 anos, o valor mensal será de R$ 858.

Além do apoio financeiro, o programa tem como diferenciais: reforço de Português e Matemática para melhoria da escolaridade; e acompanhamento psicossocial e oferta de cursos para o desenvolvimento de competências socioemocionais e pessoais. Em algumas localidades, haverá um espaço infantil para que as crianças permaneçam enquanto as pessoas responsáveis por elas possam estudar.

As inscrições podem ser feitas até 26 de dezembro, no site autonomiaerenda.com.br/editais . O interessado deve preencher o formulário eletrônico e anexar os documentos. A seleção é por sorteio público.

Todas as vagas serão destinadas aos candidatos que atendam aos pré-requisitos estabelecidos na Lei de Cotas, conforme determina o edital. As cotas são chamadas de Ações Afirmativas (AA) e têm subdivisões de acordo com critérios de renda, cor/raça/etnia e pessoas com deficiência.

Ainda conforme o edital, as vagas que restarem após todas as reclassificações serão ofertadas aos demais candidatos classificados na lista de espera da ampla concorrência e que não atendam aos requisitos exigidos para concorrer às vagas de cotas previstas no edital.

O resultado será divulgado no dia 8 de janeiro de 2025. A previsão é de que as aulas iniciem no dia 10 de fevereiro de 2025.

O programa Autonomia e Renda Petrobras tem como objetivo qualificar pessoas moradoras das áreas de abrangência das operações da Petrobras, por meio da oferta de cursos gratuitos e bolsas-auxílio, para aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho.

A iniciativa é uma parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul), cujo

Nos próximos quatro anos, a Petrobras vai investir cerca de R$ 350 milhões na formação de profissionais para o setor de Óleo e Gás em mais de 40 municípios situados em Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.