Home
>
Empregos
>
Senac abre vagas em cursos de qualificação de graça no Norte do ES

Senac abre vagas em cursos de qualificação de graça no Norte do ES

Em Sooretama, são 20 vagas para barbeiro, enquanto que em Governador Lindenberg são 20 chances para maquiador; aulas começam ainda em janeiro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:46

Curso de maquiagem exclusivo para mulheres
Curso de maquiagem exclusivo para mulheres Crédito: Freepik

O Senac-ES está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional de graça nos municípios de Sooretama e Governador Lindenberg, na Região Norte do Estado. As oportunidades são para as capacitações de barbeiro e maquiador. Ao todo, são 40 vagas, com 20 chances para cada.

Recomendado para você

Em Sooretama, são 20 vagas para barbeiro, enquanto que em Governador Lindenberg são 20 chances para maquiador; aulas começam ainda em janeiro

Senac abre vagas em cursos de qualificação de graça no Norte do ES

Interessados podem fazer as matrículas de forma presencial em uma das unidades da instituição ou de forma on-line; atendimento ocorre até o preenchimento das vagas

Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Chances estão nas cidades de Linhares, Aracruz e Colatina. Quem quer participar do processo seletivo deve fazer o cadastro na página de carreira das organizações

Frisa, Cacau Show e outras seis empresas abrem vagas de emprego no norte do ES

As qualificações são ofertadas em parceria com as prefeituras das duas cidades e fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que promove a inclusão social e a formação profissional de qualidade.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, de acordo com o curso escolhido, no município em que será ofertado. 

“As parcerias com os municípios são fundamentais para podermos ampliar cada vez mais o acesso à educação profissional e levar oportunidades reais de geração de renda para a população”, destaca a Gerente de Educação Profissional do Senac em Linhares, Amada de Melo.

Veja onde se inscrever e o curso de cada cidade

  • SOORETAMA
  • Curso: barbeiro
  • Vagas: 20
  • Início das aulas: 12 de janeiro
  • Inscrições: Secretaria de Assistência Social de Sooretama

  • GOVERNADOR LINDENBERG
  • Curso: maquiador
  • Vagas: 20
  • Início das aulas: 19 de janeiro
  • Inscrições: Secretaria de Assistência Social de Governador Lindenberg

Leia mais

Imagem - Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Inscrições abertas para 3 mil vagas em cursos de qualificação do Senai

Imagem - Associação abre cursos de graça voltados à população LGBTQIAPN+

Associação abre cursos de graça voltados à população LGBTQIAPN+

Imagem - Governo do ES vai oferecer 100 mil vagas em cursos de qualificação de graça em 2026

Governo do ES vai oferecer 100 mil vagas em cursos de qualificação de graça em 2026

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cursos es Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais