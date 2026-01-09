Capacitação

Senac abre vagas em cursos de qualificação de graça no Norte do ES

Em Sooretama, são 20 vagas para barbeiro, enquanto que em Governador Lindenberg são 20 chances para maquiador; aulas começam ainda em janeiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:46

O Senac-ES está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional de graça nos municípios de Sooretama e Governador Lindenberg, na Região Norte do Estado. As oportunidades são para as capacitações de barbeiro e maquiador. Ao todo, são 40 vagas, com 20 chances para cada.

As qualificações são ofertadas em parceria com as prefeituras das duas cidades e fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que promove a inclusão social e a formação profissional de qualidade.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, de acordo com o curso escolhido, no município em que será ofertado.

“As parcerias com os municípios são fundamentais para podermos ampliar cada vez mais o acesso à educação profissional e levar oportunidades reais de geração de renda para a população”, destaca a Gerente de Educação Profissional do Senac em Linhares, Amada de Melo.

Veja onde se inscrever e o curso de cada cidade

SOORETAMA

Curso: barbeiro

barbeiro Vagas: 20

20 Início das aulas: 12 de janeiro

Inscrições: Secretaria de Assistência Social de Sooretama

GOVERNADOR LINDENBERG

Curso: maquiador

maquiador Vagas : 20

: 20 Início das aulas: 19 de janeiro

Inscrições: Secretaria de Assistência Social de Governador Lindenberg

