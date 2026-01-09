Senac abre vagas em cursos de qualificação de graça no Norte do ES

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:46
O Senac-ES está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional de graça nos municípios de Sooretama e Governador Lindenberg, na Região Norte do Estado. As oportunidades são para as capacitações de barbeiro e maquiador. Ao todo, são 40 vagas, com 20 chances para cada.
As qualificações são ofertadas em parceria com as prefeituras das duas cidades e fazem parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que promove a inclusão social e a formação profissional de qualidade.
As inscrições devem ser feitas presencialmente, de acordo com o curso escolhido, no município em que será ofertado.
“As parcerias com os municípios são fundamentais para podermos ampliar cada vez mais o acesso à educação profissional e levar oportunidades reais de geração de renda para a população”, destaca a Gerente de Educação Profissional do Senac em Linhares, Amada de Melo.
