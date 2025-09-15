Profissionalizante

Senac abre 1.000 vagas em cursos de qualificação on-line de graça no ES

Programa de Gratuidade da instituição é destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários mínimos.

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:29

Com curso a distância, é possível se qualificar mesmo durante pandemia Crédito: Pixabay

O Senac-ES vai abrir inscrições para 1.000 vagas em cursos livres na modalidade a distância (EAD), com formações de Qualificação Profissional e Aperfeiçoamento.

Entre as opções estão as seguintes oportunidades:

Operador de Caixa

Agente de Viagens

Organizador de Eventos

Assistente de Secretaria Escolar

Endomarketing

Gerenciamento de Custos

Estratégias de Negociação

Ações Eficazes em Vendas

Entre outras qualificações.

As cargas horárias variam de 20 a 180 horas, permitindo que os participantes escolham formações de curta ou média duração, de acordo com seus objetivos profissionais.

As inscrições para os cursos de Qualificação Profissional começam no próximo dia 17 de setembro e vão até 1º de outubro, com início das aulas em 6 de outubro.

Já o prazo para se inscrever nos cursos de Aperfeiçoamento terminam no dia 1º de outubro, com aulas começando de imediato.

O atendimento ocorre no site ead.senac.br/gratuito.

O programa é destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse 2 salários mínimos.

A orientação do Senac é que o candidato precisa tomar conhecimento das informações disponíveis na guia “pré-requisitos” de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

A seleção será realizada considerando os seguintes critérios: por Estado; para curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas; classificação obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato; e comprovação do atendimento da documentação exigida para matrícula.

