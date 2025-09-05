Home
Senac abre 580 vagas em cursos técnicos on-line de graça no ES

Podem se inscrever os candidatos que estão cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio, ou já ter concluído essa etapa; ter renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos, entre outros requisitos

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 13:29

Oportunidades para fazer curso on-line
Oportunidades para fazer curso on-line Crédito: Freepik

O Senac Espírito Santo está com 580 vagas abertas em cursos técnicos a distância (EAD) e em diversas áreas. As oportunidades estão disponíveis por meio do Programa Senac de Gratuidade. As aulas são de graça.

Podem se inscrever os candidatos que estão cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio, ou já ter concluído essa etapa; ter renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos, entre outros requisitos

Senac abre 580 vagas em cursos técnicos on-line de graça no ES

Podem se inscrever candidatos com idade mínima exigida para o curso pretendido (a partir de 15 anos, dependendo da área escolhida); estar cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio, ou já ter concluído essa etapa; ter renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos (a comprovação de baixa renda é feita por meio de autodeclaração no ato da inscrição); e não estar matriculado no mesmo curso em andamento no Senac.

A iniciativa tem chances para as seguintes formações:

  • Administração
  • Desenvolvimento de Sistemas
  • Logística
  • Recursos Humanos
  • Segurança do Trabalho
  • Contabilidade
  • Meio Ambiente
  • Qualidade e Transações Imobiliárias

Os treinamentos são voltados para quem quer concluir a formação em menos tempo e garantir uma vaga no mercado de trabalho, com a flexibilidade que a modalidade oferece.

As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro, exclusivamente pelo site ead.senac.br/gratuito. 

A lista de selecionados será divulgada no dia 30 de outubro, com início das aulas previstas para começar em 17 de novembro. Além das aulas on-line, os estudantes terão apoio presencial para aprender a nova profissão.

O programa tem como objetivo ampliar o acesso à educação profissional de qualidade, destinado às pessoas de baixa renda para fins de inclusão social e oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

“Queremos garantir que mais capixabas tenham a oportunidade de se qualificar e conquistar espaço no mercado de trabalho. Esses cursos técnicos gratuitos são uma porta de entrada para quem busca crescimento pessoal e profissional”, destaca o diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel.

