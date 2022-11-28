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Samarco abre inscrições para Programa Aprendiz exclusivo para jovens negros

Oferta é de 69 vagas para quatro cursos distribuídas entre Minas Gerais e Espírito Santo; interessados podem se inscrever até 14 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2022 às 11:48

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 11:48

Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES
Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES Crédito: Samarco/Divulgação
A Samarco está com inscrições abertas para o Programa Aprendiz destinado exclusivamente para jovens negros. A iniciativa foi lançada como mais uma ação afirmativa da empresa para promoção da diversidade, equidade e inclusão. A oferta é de 69 vagas para moradores de Mariana, Ouro Preto e região, em Minas Gerais; e Anchieta, Guarapari, Piúma e região, no Espírito Santo.
O candidato precisa estar cursando o Ensino Médio ou já ter concluído esse nível de escolaridade, com idade entre 17 e 20 anos. Além disso, o participante não pode ter experiência anterior como aprendiz na mesma área escolhida. O programa será desenvolvido em parceria com o Senai.
As inscrições devem ser realizadas até o dia 14 de dezembro, nos seguintes links:
A gerente de Atração e Desenvolvimento da Samarco, Adriana Gomes, ressalta que essa iniciativa foi desenvolvida por meio do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão.
“Nosso objetivo é termos uma empresa cada vez mais inclusiva e, para isso, buscamos a inserção e desenvolvimento dos grupos minorizados, entre eles as pessoas pretas e pardas. É uma oportunidade para que jovens negros (as) tenham formação técnica e se desenvolvam, sendo profissionais qualificados (as) para o mercado de trabalho, bem como para futuras oportunidades em nossas instalações”, destaca.
As atividades vão começar em fevereiro de 2023. Os selecionados irão participar de aulas teóricas durante um ano, nas unidades do Senai em Mariana (MG) e Anchieta (ES). Após esse período, acontecerá a formação prática nas instalações da Samarco, no Complexo de Germano (MG) e de Ubu (ES).
Os moradores de Mariana, Ouro Preto e região podem escolher entre duas modalidades: eletricista industrial ou mecânica de manutenção de máquinas industriais. Já quem mora em Anchieta, Guarapari e Piúma também terá duas opções: técnica eletricista ou mecânica de manutenção de máquinas industriais.
O processo seletivo contará com teste on-line, entrevista individual e avaliação psicológica online.

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