Samarco abre inscrições para Programa Aprendiz exclusivo para jovens negros

Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES Crédito: Samarco/Divulgação

Samarco está com inscrições abertas para o Programa Aprendiz destinado exclusivamente para jovens negros. A iniciativa foi lançada como mais uma ação afirmativa da empresa para promoção da diversidade, equidade e inclusão. A oferta é de 69 vagas para moradores de Mariana, Ouro Preto e região, em Minas Gerais; e Anchieta, Guarapari, Piúma e região, no Espírito Santo.

O candidato precisa estar cursando o Ensino Médio ou já ter concluído esse nível de escolaridade, com idade entre 17 e 20 anos. Além disso, o participante não pode ter experiência anterior como aprendiz na mesma área escolhida. O programa será desenvolvido em parceria com o Senai.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 14 de dezembro, nos seguintes links:

Aprendiz Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais - Complexo Industrial de Ubu (ES) - vagas.com.br/v2455452

Aprendiz Técnico Eletricista - Complexo Industrial de Ubu (ES), vagas.com.br/v2455443

Aprendiz Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais - Complexo Industrial de Germano (MG), vagas.com.br/v2455434

Aprendiz Eletricista Industrial - Complexo Industrial de Germano (MG), vagas.com.br/v2455428

A gerente de Atração e Desenvolvimento da Samarco, Adriana Gomes, ressalta que essa iniciativa foi desenvolvida por meio do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão.

“Nosso objetivo é termos uma empresa cada vez mais inclusiva e, para isso, buscamos a inserção e desenvolvimento dos grupos minorizados, entre eles as pessoas pretas e pardas. É uma oportunidade para que jovens negros (as) tenham formação técnica e se desenvolvam, sendo profissionais qualificados (as) para o mercado de trabalho, bem como para futuras oportunidades em nossas instalações”, destaca.

As atividades vão começar em fevereiro de 2023. Os selecionados irão participar de aulas teóricas durante um ano, nas unidades do Senai em Mariana (MG) e Anchieta (ES). Após esse período, acontecerá a formação prática nas instalações da Samarco, no Complexo de Germano (MG) e de Ubu (ES).

Os moradores de Mariana, Ouro Preto e região podem escolher entre duas modalidades: eletricista industrial ou mecânica de manutenção de máquinas industriais. Já quem mora em Anchieta, Guarapari e Piúma também terá duas opções: técnica eletricista ou mecânica de manutenção de máquinas industriais.