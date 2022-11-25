TRT abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1.900 no ES

O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes de nível superior e de pós-graduação. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva.
A bolsa para os alunos de graduação é de R$ 862,87 para carga horária de 4 horas diárias, enquanto que para os de pós-graduação é de R$ 1.914,28 para jornada de 6 horas. Os estudantes recebem ainda R$ 8,40 de auxílio-transporte.
Podem participar estudantes matriculados em cursos de graduação nas seguintes áreas:
- Administração;
- Arquitetura;
- Arquivologia;
- Ciências Contábeis;
- Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Cinema, Desenho Industrial);
- Direito;
- Engenharia Civil, elétrica e mecânica;
- Informática; e
- Psicologia.
E nas seguintes áreas dos cursos de pós-graduação:
- Arquitetura;
- Comunicação Social (Mídias Sociais e Marketing Digital ou equivalente);
- Direito;
- Engenharia Civil, elétrica e mecânica; e
- Informática.
As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de dezembro, no site.
A seleção será feita por meio de prova objetiva, na modalidade on-line, de caráter classificatório e eliminatório. O exame está previsto para ser aplicado no dia 20 de dezembro. A validade da seleção é de um ano.