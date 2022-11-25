TRT abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1.900 no ES

Prédio Sede do TRT Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes de nível superior e de pós-graduação. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva.

A bolsa para os alunos de graduação é de R$ 862,87 para carga horária de 4 horas diárias, enquanto que para os de pós-graduação é de R$ 1.914,28 para jornada de 6 horas. Os estudantes recebem ainda R$ 8,40 de auxílio-transporte.

Podem participar estudantes matriculados em cursos de graduação nas seguintes áreas:

Administração;

Arquitetura;

Arquivologia;

Ciências Contábeis;

Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Cinema, Desenho Industrial);

Direito;

Engenharia Civil, elétrica e mecânica;

Informática; e

Psicologia.

E nas seguintes áreas dos cursos de pós-graduação:

Arquitetura;

Comunicação Social (Mídias Sociais e Marketing Digital ou equivalente);

Direito;

Engenharia Civil, elétrica e mecânica; e

Informática.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de dezembro, no site