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Jovens talentos

TRT abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1.900 no ES

Oportunidades são destinadas a estudantes de nível superior e de pós-graduação; interessados podem se inscrever até 11 de dezembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 nov 2022 às 14:19

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 14:19

Tribunal Regional do Trabalho - Prédio Sede do TRT 17ª Região, na Enseada do Suá, em Vitória
Prédio Sede do TRT Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT da 17ª Região) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estudantes de nível superior e de pós-graduação. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva.
A bolsa para os alunos de graduação é de R$ 862,87 para carga horária de 4 horas diárias, enquanto que para os de pós-graduação é de R$ 1.914,28 para jornada de 6 horas. Os estudantes recebem ainda R$ 8,40 de auxílio-transporte.
Podem participar estudantes matriculados em cursos de graduação nas seguintes áreas:
  • Administração;
  • Arquitetura; 
  • Arquivologia; 
  • Ciências Contábeis; 
  • Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade, Cinema, Desenho Industrial); 
  • Direito; 
  • Engenharia Civil, elétrica e mecânica; 
  • Informática; e 
  • Psicologia. 
E nas seguintes áreas dos cursos de pós-graduação:
  • Arquitetura; 
  • Comunicação Social (Mídias Sociais e Marketing Digital ou equivalente); 
  • Direito; 
  • Engenharia Civil, elétrica e mecânica; e 
  • Informática. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de dezembro, no site.
A seleção será feita por meio de prova objetiva, na modalidade on-line, de caráter classificatório e eliminatório. O exame está previsto para ser aplicado no dia 20 de dezembro. A validade da seleção é de um ano.

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