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Qualificação

Ifes abre 1.560 vagas em cursos de graça para fazer sem sair de casa

Oportunidades são para Assistente Administrativo, Inglês Básico, Operador de Computador, Organizador de Eventos e Práticas Pedagógicas no Ensino Fundamental (I e II)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2022 às 13:37

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 13:37

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para 1.560 vagas em cursos de formação inicial e continuada (FIC), a distância. Todas as qualificações são gratuitas.
As oportunidades são para os cursos de Assistente Administrativo (200 vagas), Inglês Básico (160), Operador de Computador (240), Organizador de Eventos (120), Práticas Pedagógicas no Ensino Fundamental I (440) e Práticas Pedagógicas no Ensino Fundamental II (400).
O requisito para cada qualificação pode ser conferido mais abaixo. Os interessados podem se inscrever até 14 de dezembro, no site do Ifes.  No ato da inscrição, o candidato deve indicar a qual polo de educação a distância deseja estar vinculado. Não há cobrança de taxa de inscrição.
Os cursos foram articulados por meio do Projeto de Cursos EAD em Rede do Ifes. As aulas vão começar no primeiro semestre letivo de 2023.

Confira os cursos

  • Operador de computador
  • Requisitos: Ter ensino médio incompleto e ter acesso a computador com internet
  • Data de início: 22/03/2023
  • Carga horária: 160 horas
  • Polos: Montanha, Iúna, Nova Venécia, Mantenópolis, Ibatiba e Ecoporanga
  • Inglês básico
  • Requisitos: Ensino fundamental II (6º ao 9º ano) incompleto. Ter acesso a computador com internet
  • Data de início: 12/04/2023
  • Carga horária: 60 horas
  • Polos: Linhares, Colatina, Conceição da Barra e Ibatiba
  • Assistente Administrativo
  • Requisitos: Ensino fundamental completo. Ter acesso a computador com internet.
  • Data de início: 01/03/2023
  • Carga horária: 175 horas
  • Polos: Linhares, Montanha, Iúna, Venda Nova do Imigrante e Conceição da Barra
  • Organizador de eventos
  • Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando o 2º ou 3º ano). Ter acesso a computador com internet.
  • Data de início: 08/03/2023
  • Carga horária: 180 horas
  • Polos: Conceição da Barra, Iúna, Vitória
  • Práticas Pedagógicas no Ensino Fundamental I
  • Requisitos: Ter acesso a computador com internet. Estar atuando como docente no núcleo comum na etapa da educação que corresponde ao curso (exceto professores das disciplinas Artes, Ensino Religioso e Educação Física) Comprovação: declaração da escola ou da secretaria de educação, ou apresentação de contracheque recente. 
  • Data de início: 01/03/2023
  • Carga horária: 120 horas
  • Polos: Colatina, Mantenópolis, Montanha, Iúna, Linhares, Santa Teresa, Bom Jesus do Norte, Nova Venécia, Ecoporanga, Conceição da Barra, Ibatiba
  • Práticas Pedagógicas no Ensino Fundamental II
  • Requisitos: Ter acesso a computador com internet. Estar atuando como docente na etapa da educação que corresponde ao curso. Comprovação: declaração da escola ou da secretaria de educação ou apresentação de contracheque recente. 
  • Data de início: 01/03/2023
  • Carga horária: 120 horas
  • Polos: Mantenópolis, Montanha, Cachoeiro de Itapemirim, Nova Venécia, Bom Jesus do Norte, Colatina, Linhares, Santa Teresa, Conceição da Barra, Ibatiba

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