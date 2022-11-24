Ifes abre 1.560 vagas em cursos de graça para fazer sem sair de casa

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para 1.560 vagas em cursos de formação inicial e continuada (FIC), a distância. Todas as qualificações são gratuitas.

As oportunidades são para os cursos de Assistente Administrativo (200 vagas), Inglês Básico (160), Operador de Computador (240), Organizador de Eventos (120), Práticas Pedagógicas no Ensino Fundamental I (440) e Práticas Pedagógicas no Ensino Fundamental II (400).

O requisito para cada qualificação pode ser conferido mais abaixo. Os interessados podem se inscrever até 14 de dezembro, no site do Ifes . No ato da inscrição, o candidato deve indicar a qual polo de educação a distância deseja estar vinculado. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Os cursos foram articulados por meio do Projeto de Cursos EAD em Rede do Ifes. As aulas vão começar no primeiro semestre letivo de 2023.

Confira os cursos

Operador de computador

Requisitos: Ter ensino médio incompleto e ter acesso a computador com internet

Ter ensino médio incompleto e ter acesso a computador com internet Data de início: 22/03/2023

22/03/2023 Carga horária: 160 horas

160 horas Polos: Montanha, Iúna, Nova Venécia, Mantenópolis, Ibatiba e Ecoporanga

Inglês básico

Requisitos: Ensino fundamental II (6º ao 9º ano) incompleto. Ter acesso a computador com internet

Ensino fundamental II (6º ao 9º ano) incompleto. Ter acesso a computador com internet Data de início: 12/04/2023

12/04/2023 Carga horária: 60 horas

60 horas Polos: Linhares, Colatina, Conceição da Barra e Ibatiba

Assistente Administrativo

Requisitos: Ensino fundamental completo. Ter acesso a computador com internet.

Ensino fundamental completo. Ter acesso a computador com internet. Data de início: 01/03/2023

01/03/2023 Carga horária: 175 horas

175 horas Polos: Linhares, Montanha, Iúna, Venda Nova do Imigrante e Conceição da Barra

Organizador de eventos

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando o 2º ou 3º ano). Ter acesso a computador com internet.

Ensino médio incompleto (cursando o 2º ou 3º ano). Ter acesso a computador com internet. Data de início: 08/03/2023

08/03/2023 Carga horária: 180 horas

180 horas Polos: Conceição da Barra, Iúna, Vitória

Práticas Pedagógicas no Ensino Fundamental I

Requisitos: Ter acesso a computador com internet. Estar atuando como docente no núcleo comum na etapa da educação que corresponde ao curso (exceto professores das disciplinas Artes, Ensino Religioso e Educação Física) Comprovação: declaração da escola ou da secretaria de educação, ou apresentação de contracheque recente.

Ter acesso a computador com internet. Estar atuando como docente no núcleo comum na etapa da educação que corresponde ao curso (exceto professores das disciplinas Artes, Ensino Religioso e Educação Física) Comprovação: declaração da escola ou da secretaria de educação, ou apresentação de contracheque recente. Data de início: 01/03/2023

01/03/2023 Carga horária: 120 horas

120 horas Polos: Colatina, Mantenópolis, Montanha, Iúna, Linhares, Santa Teresa, Bom Jesus do Norte, Nova Venécia, Ecoporanga, Conceição da Barra, Ibatiba