Home
>
Empregos
>
Mais de 10 mil vagas abertas em cursos de qualificação de graça no ES

Mais de 10 mil vagas abertas em cursos de qualificação de graça no ES

Há oportunidades nas áreas de informática, gastronomia, estética, entre outros ramos; interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:44

Curso de maquiagem exclusivo para mulheres
Curso de maquiagem exclusivo para mulheres Crédito: Freepik

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada, dar uma turbinada no currículo ou investir no próprio negócio já pode se inscrever em uma das oportunidades disponíveis nos cursos de qualificação profissional do Qualificar ES. A oferta é de 10.900 vagas, sendo 10.210 para ampla concorrência e 690 destinadas exclusivamente para mulheres.

Recomendado para você

Há oportunidades nas áreas de informática, gastronomia, estética, entre outros ramos; interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro

Mais de 10 mil vagas abertas em cursos de qualificação de graça no ES

Há chances de trabalho para técnico de segurança do trabalho, auxiliar administrativo, motorista, conferente, recepcionista, recreadora, operador de caixa, porteiro, entre outros postos

ES tem mais de 6.600 vagas de emprego nesta segunda-feira (01)

Cursos técnicos da instituição são caminho acessível e flexível para quem busca conquistar espaço em áreas estratégicas como Saúde, TI e Turismo

Formação técnica do Senac-ES abre portas do mercado para jovens e adultos; veja como ingressar

As aulas acontecem presencialmente em 46 municípios do Espírito Santo nas áreas de informática, gastronomia, estética, entre outros ramos. Os participantes não pagam pelos treinamentos.

As inscrições pode ser feitas até 12 de setembro, no site do Qualificar ES.  O resultado está previsto para ser divulgado no dia 23 de setembro.

Para participar é necessário ter 16 anos ou mais, ser alfabetizado e morar no município onde o curso será ofertado.

CONFIRA OS MUNICÍPIOS

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alto Rio Novo
  4. Anchieta
  5. Aracruz
  6. Boa Esperança
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Cariacica
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Ecoporanga
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibiraçu 
  22. Ibitirama
  23. Itaguaçu
  24. Itarana
  25. Iúna
  26. Jaguaré
  27. João Neiva
  28. Linhares
  29. Mantenópolis
  30. Marataízes
  31. Mimoso do Sul
  32. Montanha
  33. Mucurici 
  34. Muniz Freire
  35. Muqui
  36. Piúma
  37. Ponto Belo
  38. Presidente Kennedy
  39. São José do Calçado
  40. São Mateus 
  41. Sooretama
  42. Vargem Alta  
  43. Serra
  44. Viana
  45. Vila Velha
  46. Vitória

QUALIFICAR MULHER VIVA MAIS

  1. Anchieta
  2. Castelo
  3. Conceição da Barra
  4. Ecoporanga
  5. Guaçuí 
  6. Guarapari
  7. Ibiraçu
  8. Itaguaçu
  9. Itarana
  10. Marataízes
  11. Mimoso do Sul
  12. Montanha
  13. Mucurici 
  14. Muqui 
  15. Presidente Kennedy
  16. São José do Calçado
  17. Serra
  18. Viana

CONFIRA OS CURSOS

  • Agente comunitário de saúde
  • Agente de combate às endemias
  • Almoxarife
  • Argiloterapia e revitalização facial
  • Assistente administrativo
  • Assistente de contabilidade
  • Assistente de logística
  • Assistente de planejamento, programação e controle de produção
  • Assistente de secretaria escolar
  • Assistente de segurança do trabalho
  • Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde
  • Auxiliar de estoque e armazenamento
  • Auxiliar de farmácia de manipulação
  • Auxiliar de laboratório
  • Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal
  • Balconista de farmácia
  • Balonista design
  • Barbeiro
  • Biscoitos caseiros
  • Bola mania e pintura facial
  • Bolos e suas variações
  • Comida de boteco
  • Comida de festa
  • Comida saudável
  • Confeccionador de bolsas
  • Costura
  • Cozinha básica
  • Cuidador de idosos
  • Cuidador infantil
  • Cuidador de pessoas com deficiência
  • Decoração de festas
  • Design de sobrancelha e cuidados com a pele
  • Doces para festas
  • Depilação
  • Eletricista instalador predial de baixa tensão
  • Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio
  • Empreendedorismo rural
  • Escova e penteados
  • Excel básico
  • Garçom
  • Gestão financeira de pequenas e médias empresas
  • Inclusão digital
  • Informática avançada
  • Informática básica
  • Informática e redes sociais
  • Informática intermediária
  • Maquiagem
  • Marketing digital
  • Marketing: divulgando seu negócio
  • Massas italianas
  • Massagem com ênfase em reflexologia
  • Massagem relaxante
  • Moda casa
  • Montagem e configuração de redes de computadores para ambientes domésticos e corporativos
  • Montador e reparador de computadores
  • Operador de caixa
  • Operador de supermercado
  • Panificação
  • Pizzaiolo
  • Porteiro
  • Preparação de buffet
  • Preparação de salgado
  • Recepcionista
  • Recreador infantil
  • Socorrista nível básico
  • Soldador no processo eletrodo revestido ação carbono e aço baixa liga
  • Técnicas de atendimento e vendas
  • Tortas doces e salgadas
  • Unha em gel
  • Word e excel

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

6 cursos para quem quer trabalhar com jogos digitais

ES tem mais de 6.600 vagas de emprego nesta segunda-feira (01)

Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

Viação Águia Branca abre mais de 400 oportunidades de emprego

7 dicas para conquistar o primeiro emprego

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cursos es Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais