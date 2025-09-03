Mais de 10 mil vagas abertas em cursos de qualificação de graça no ES

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:44
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada, dar uma turbinada no currículo ou investir no próprio negócio já pode se inscrever em uma das oportunidades disponíveis nos cursos de qualificação profissional do Qualificar ES. A oferta é de 10.900 vagas, sendo 10.210 para ampla concorrência e 690 destinadas exclusivamente para mulheres.
As aulas acontecem presencialmente em 46 municípios do Espírito Santo nas áreas de informática, gastronomia, estética, entre outros ramos. Os participantes não pagam pelos treinamentos.
As inscrições pode ser feitas até 12 de setembro, no site do Qualificar ES. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 23 de setembro.
Para participar é necessário ter 16 anos ou mais, ser alfabetizado e morar no município onde o curso será ofertado.
CONFIRA OS MUNICÍPIOS
QUALIFICAR MULHER VIVA MAIS
CONFIRA OS CURSOS
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o