Mais de 10 mil vagas abertas em cursos de qualificação de graça no ES

Há oportunidades nas áreas de informática, gastronomia, estética, entre outros ramos; interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 11:44

Curso de maquiagem exclusivo para mulheres Crédito: Freepik

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego com carteira assinada, dar uma turbinada no currículo ou investir no próprio negócio já pode se inscrever em uma das oportunidades disponíveis nos cursos de qualificação profissional do Qualificar ES. A oferta é de 10.900 vagas, sendo 10.210 para ampla concorrência e 690 destinadas exclusivamente para mulheres.

As aulas acontecem presencialmente em 46 municípios do Espírito Santo nas áreas de informática, gastronomia, estética, entre outros ramos. Os participantes não pagam pelos treinamentos.

As inscrições pode ser feitas até 12 de setembro, no site do Qualificar ES. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 23 de setembro.

Para participar é necessário ter 16 anos ou mais, ser alfabetizado e morar no município onde o curso será ofertado.

CONFIRA OS MUNICÍPIOS

Afonso Cláudio Alegre Alto Rio Novo Anchieta Aracruz Boa Esperança Bom Jesus do Norte Cariacica Cachoeiro de Itapemirim Castelo Colatina Conceição da Barra Conceição do Castelo Divino São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Guaçuí Guarapari Ibiraçu Ibitirama Itaguaçu Itarana Iúna Jaguaré João Neiva Linhares Mantenópolis Marataízes Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muniz Freire Muqui Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy São José do Calçado São Mateus Sooretama Vargem Alta Serra Viana Vila Velha Vitória

QUALIFICAR MULHER VIVA MAIS

Anchieta Castelo Conceição da Barra Ecoporanga Guaçuí Guarapari Ibiraçu Itaguaçu Itarana Marataízes Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muqui Presidente Kennedy São José do Calçado Serra Viana

CONFIRA OS CURSOS

Agente comunitário de saúde

Agente de combate às endemias

Almoxarife

Argiloterapia e revitalização facial

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente de logística

Assistente de planejamento, programação e controle de produção

Assistente de secretaria escolar

Assistente de segurança do trabalho

Atendente de estabelecimento dos serviços de saúde

Auxiliar de estoque e armazenamento

Auxiliar de farmácia de manipulação

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de recursos humanos e departamento pessoal

Balconista de farmácia

Balonista design

Barbeiro

Biscoitos caseiros

Bola mania e pintura facial

Bolos e suas variações

Comida de boteco

Comida de festa

Comida saudável

Confeccionador de bolsas

Costura

Cozinha básica

Cuidador de idosos

Cuidador infantil

Cuidador de pessoas com deficiência

Decoração de festas

Design de sobrancelha e cuidados com a pele

Doces para festas

Depilação

Eletricista instalador predial de baixa tensão

Empreendedorismo: criando e gerenciando seu negócio

Empreendedorismo rural

Escova e penteados

Excel básico

Garçom

Gestão financeira de pequenas e médias empresas

Inclusão digital

Informática avançada

Informática básica

Informática e redes sociais

Informática intermediária

Maquiagem

Marketing digital

Marketing: divulgando seu negócio

Massas italianas

Massagem com ênfase em reflexologia

Massagem relaxante

Moda casa

Montagem e configuração de redes de computadores para ambientes domésticos e corporativos

Montador e reparador de computadores

Operador de caixa

Operador de supermercado

Panificação

Pizzaiolo

Porteiro

Preparação de buffet

Preparação de salgado

Recepcionista

Recreador infantil

Socorrista nível básico

Soldador no processo eletrodo revestido ação carbono e aço baixa liga

Técnicas de atendimento e vendas

Tortas doces e salgadas

Unha em gel

Word e excel

