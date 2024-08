Distribuidora Solar do ES abre 80 vagas de emprego em Vila Velha

Interessados precisam ter nível superior em Administração, Engenharias ou áreas afins. Empresa vai realizar um mutirão nesta quarta-feira (7)

A Fotus Distribuidora Solar vai contratar 80 profissionais na área de vendas. São 40 postos imediatos e os demais serão preenchidos nos próximos meses. As oportunidades são para consultores de vendas na sede da empresa, em Vila Velha, e os colaboradores selecionados vão atender todo o mercado nacional.

A primeira triagem será feita pelo setor de Recursos Humanos da companhia, com a possibilidade dos pré-selecionados fazerem entrevista com o gestor da área no mesmo dia.