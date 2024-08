10 opções

Abertas 10 mil vagas em cursos de qualificação on-line no ES

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet e ser morador de um dos bairros que compõem o Estado Presente

1 min de leitura min de leitura

Oportunidade para fazer curso técnico sem sair de casa. (Freepik)

Já estão abertas as inscrições para as 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line de graça. As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. Os alunos não pagam pelas capacitações.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet, noções básicas de informática e de navegação na internet e ser morador de um dos bairros que compõem o Estado Presente.

As chances são para os seguintes cursos:

Assistente de Contabilidade

Assistente de Recursos Humanos

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Creche

Educação Especial e Inclusiva

Informática Básica

Recepcionista

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Word e Excel

São 1.000 vagas para cada modalidade e os cursos têm duração de 120 horas.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 19 de agosto, no site do Qualificar ES.

As aulas começam no dia 28 de agosto e os participantes têm até 14 de novembro para terminar o conteúdo. O participante só terá direito ao Certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta