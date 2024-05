35 vagas

Veja quem pode fazer o concurso da Ceasa do ES de graça

Inscrições começam no dia 28 de maio; taxa de participação para os candidatos de níveis médio e técnico é de R$ 50 e para os de nível superior, R$ 80

4 min de leitura min de leitura

Ceasa terá reforço de pessoal em breve. (Fernando Madeira)

A taxa de inscrição do concurso público da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A. (Ceasa) é de R$ 50 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 80 para os de nível superior. Mas quem não tiver condição de arcar com este valor, pode pedir a isenção, conforme estabelece o edital.

As solicitações podem ser feitas nos dias 28 e 29 de maio de 2024, no momento da inscrição, devendo o candidato, obrigatoriamente, cumprir os requisitos indicados abaixo e fazer o upload (imagem do original), na “Área do Candidato”.

QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO

O benefício atende o seguinte perfil de candidatos:

Doadores de medula óssea;

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo que prestaram serviços nas eleições político partidárias;

Hipossuficiência econômica;

Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física;

Pessoa com deficiência e;

Doadores de sangue.

SOBRE O CONCURSO

O concurso da Ceasa tem como objetivo preencher 35 vagas para cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 8,1 mil. Além das oportunidades iniciais, há 310 postos para cadastro de reserva. Do total de oportunidades, 10% são destinadas a pessoas com deficiência; 20% para negros e 5% para indígenas.

CARGOS

Agente operacional de mercado

Requisito: Ensino médio

Ensino médio Carga horária: 36 horas semanais

36 horas semanais Remuneração: R$ 2.579,92

R$ 2.579,92 Vagas: 20 imediatas e 100 para cadastro de reserva

Auxiliar administrativo

Requisito: Ensino médio

Ensino médio Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 2.572,92

R$ 2.572,92 Vagas: 7 imediatas e 50 para cadastro de reserva

Motorista

Requisitos: Ensino médio, idade mínima de 21 anos, CNH categoria “C” ou superior, que não esteja suspensa ou cassada e experiência de, no mínimo, 12 meses

Ensino médio, idade mínima de 21 anos, CNH categoria “C” ou superior, que não esteja suspensa ou cassada e experiência de, no mínimo, 12 meses Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 2.579,92

R$ 2.579,92 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva.

Técnico agrícola

Requisitos: Ensino médio Técnico em Agricultura e registro no respectivo conselho de classe

Ensino médio Técnico em Agricultura e registro no respectivo conselho de classe Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Técnico em contabilidade

Requisitos: Ensino médio técnico em contabilidade e registro no respectivo conselho de classe

Ensino médio técnico em contabilidade e registro no respectivo conselho de classe Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Técnico em estatística

Requisito: Ensino médio Técnico em Estatística

Ensino médio Técnico em Estatística Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Técnico em Informática

Requisito: Ensino médio Técnico em Informática

Ensino médio Técnico em Informática Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Técnico em recursos humanos

Requisito: Ensino médio Técnico em Recursos Humanos

Ensino médio Técnico em Recursos Humanos Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 4.465,25

R$ 4.465,25 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Advogado

Requisitos: Ensino superior em Direito e registro no respectivo conselho de classe

Ensino superior em Direito e registro no respectivo conselho de classe Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 8.186,29

R$ 8.186,29 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

Contador

Requisitos: Ensino superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de classe

Ensino superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo conselho de classe Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 6.289,56

R$ 6.289,56 Vaga: 1 imediata e 20 para cadastro de reserva

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 752,35.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 14h do dia 28 de maio até as 23h59 de 4 de julho de 2024, no site do Instituto Access.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, além de exame discursivo somente para advogados. Os testes serão aplicados no dia 11 de agosto, nas cidades de Cariacica e Vitória..

Os inscritos nos cargos de agente operacional de mercado, técnico agrícola, técnico em contabilidade, técnico em estatística, técnico em informática e técnico de recursos humanos farão as provas pela manhã, das 9 às 12 horas.

Para os demais, os exames ocorrem à tarde, a partir das 14 horas. Entretanto, os candidatos a auxiliar administrativo, motorista e contador devem responder as questões até as 17 horas e os advogados até as 18 horas.

Os portões serão abertos com uma horária de antecedência ao início das provas.

Haverá ainda prova prática para os candidatos ao cargo de motorista. O teste será aplicado em Cariacica, nas datas previstas 28 e 29 de setembro.

Já para as funções de nível superior, terá também avaliação de títulos.

O QUE CAI NA PROVA

Os candidatos terão que responder 50 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (10)

Raciocínio Lógico (10)

Legislação Básica (5)

Informática Básica (5)

Conhecimentos Específicos (20)

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta