Bandes abre concurso público com salário de R$ 6,6 mil

Oportunidades são voltadas ao cargo de analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva; inscrições seguem até o dia 29 de janeiro

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ( Bandes ) vai abrir concurso público com 12 vagas de analista bancário de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 6.629,20, para carga horária de 30 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 29 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) , responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 74.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de março de 2024. A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade do Bandes.