Petrobras abre inscrição para concurso público com 6.412 vagas

São 916 são para contratação imediata e 5.496 para formação de cadastro de reserva. O certame reserva 20% de vagas para pessoas com deficiência e 20% para negros

As inscrições para o concurso público da Petrobras começam às 10 horas desta quinta-feira (28) e seguem até as 18 horas de 31 de janeiro, no site do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 62,79. Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea têm direito à isenção do valor.