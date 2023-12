Nível técnico

Petrobras lança edital de concurso com mais de 6 mil vagas

Oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico. O salário básico é de R$ 3.446,23, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82

Petrobras tem oportunidades em sete estados do país. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Petrobras lançou nesta terça-feira (26) o edital de abertura de concurso público com 6.412 vagas, sendo 916 para preenchimento imediato e 5.496 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico. O salário básico é de R$ 3.446,23, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82.

As oportunidades estão disponíveis em sete estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Os postos são para cargos como enfermagem do trabalho, inspetor de equipamentos e instalações, logística de transportes - controle, manutenção de caldeiraria, química de petróleo, segurança do trabalho, entre outras funções.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 28 de dezembro até as 18 horas de 31 de janeiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame.

A taxa de participação é de R$ 62,79 e o pagamento pode ser feito até 21 de fevereiro. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico, podem solicitar isenção do valor.

O processo seletivo contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 24 de março, e vão acontecer nas cidades que os selecionados irão atuar.

No Sudeste, as chances são para os seguintes municípios são: Betim (MG), Belo Horizonte (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Já no Sul, as cidades são Araucária (PR), Canoas (RS), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). No Nordeste, a única cidade é Ipojuca (PE), ou demais cidades do Pernambuco onde a Petrobras atue ou venha a ter atuação, mas a prova também poderá ser aplicada na capital Recife.

