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Nível técnico

Petrobras lança edital de concurso com mais de 6 mil vagas

Oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico. O salário básico é de R$ 3.446,23, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 10:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 dez 2023 às 10:59
Sede da Petrobras
Petrobras tem oportunidades em sete estados do país Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Petrobras lançou nesta terça-feira (26) o edital de abertura de concurso público com 6.412 vagas, sendo 916 para preenchimento imediato e 5.496 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico. O salário básico é de R$ 3.446,23, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82.
As oportunidades estão disponíveis em sete estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Os postos são para cargos como enfermagem do trabalho, inspetor de equipamentos e instalações, logística de transportes - controle, manutenção de caldeiraria, química de petróleo, segurança do trabalho, entre outras funções.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 28 de dezembro até as 18 horas de 31 de janeiro, no site do Cebraspe, empresa responsável pelo certame. 
A taxa de participação é de R$ 62,79 e o pagamento pode ser feito até 21 de fevereiro. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico, podem solicitar isenção do valor.
Clique aqui para ler o edital.
O processo seletivo contará com provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 24 de março, e vão acontecer nas cidades que os selecionados irão atuar.
Os candidatos farão o teste no período da tarde, com duração de quatro horas. Serão 40 questões de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de conhecimentos específicos.
No Sudeste, as chances são para os seguintes municípios são: Betim (MG), Belo Horizonte (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Vitória (ES).
Já no Sul, as cidades são Araucária (PR), Canoas (RS), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). No Nordeste, a única cidade é Ipojuca (PE), ou demais cidades do Pernambuco onde a Petrobras atue ou venha a ter atuação, mas a prova também poderá ser aplicada na capital Recife.

Confira as vagas

  • Enfermagem do Trabalho (84)
  • Inspeção de Equipamentos e Instalações (252)
  • Logística de Transportes - Controle (175)
  • Manutenção - Caldeiraria  (322)
  • Manutenção - Elétrica (392)
  • Manutenção - Instrumentação (406)
  • Manutenção - Mecânica (546)
  • Operação (1.778)
  • Operação de Lastro (112)
  • Projetos, Construção e Montagem - Edificações (77)
  • Projetos, Construção e Montagem - Elétrica (77)
  • Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação (56)
  • Projetos, Construção e Montagem - Mecânica (214)
  • Química de Petróleo (581)
  • Segurança do Trabalho (637)
  • Suprimento de Bens e Serviços - Administração (707)
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